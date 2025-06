Sky Inclusion Days, l'inclusione che ci piace

risposta, un'informazione. Quei data center lavorano, le memorie dei data center bruciano, consumano energia elettrica, si riscaldano e viene utilizzata acqua per raffreddarle. Immaginate che chat GPT, viene utilizzata centinaia di 1000000 di volte al giorno, spesso per produrre il nulla. Non per produrre una grande informazione di un ingegnere che deve migliorare la sala operatoria per poter salvare vite, ma anche per chiedere fesserie, lasciatemi dire. allora dobbiamo essere coscienti oggi, che questo strumento moderno, assolutamente meraviglioso che è l'intelligenza artificiale, sta consumando un sacco di energia. E io questo dato, lo metto nelle vostre mani, Perché sarete voi a decidere le regole di utilizzo della della intelligenza artificiale perché alla fine ragazzi siete voi, gli educatori del futuro, siete voi che vi prenderete cura del mondo, oltre che dei vostri figli e nipoti. E allora dovete essere coscienti di questo. È una grande opportunità sì, ma è anche una macchina che magna energia continuamente. Mai come è stato finora per qualsiasi altra invenzione creata, capite? Eppure la intelligenza artificiale ci viene messa a disposizione dappertutto. Viene messa a disposizione sui telefonini, non so se avete notato, adesso in ogni app ti infilano l'intelligenza artificiale, come a dire usala, usala usala. E non è brutto come questo messaggio, però me lo devi dire, dimmi, usala, e ogni volta che la stai usando è come se stessi buttando una bottiglietta di plastica in mare. Me lo devi dire. Mi devi dire ogni volta che la usi, stai attento, stai inquinando. Stai inquinando esattamente come andare in macchina, e buttare anidride carboniche in atmosfera, nella stessa maniera stai inquinando. allora Io da professore di fisica e da persona che vi, Vi ama, vi stima e crede in voi, vi lascio questo messaggio oggi. Occhio alle possibilità del futuro e occhio anche ai pro e ai contro. L'ultima cosa importantissima per l'intelligenza artificiale, Ricordatevi che i grandi pensatori del passato hanno creato delle opere d'arte, mastodontiche, pensate alle chiese, alle cattedrali, alle grandi invenzioni e hanno fatto tutto questo senza l'intelligenza artificiale. Io non ce l'ho con l'intelligenza artificiale, ma voglio dire, c'è questo. C'è questo, lavorate su questo, che consuma energia pure questo, sì, hai voglia. Ti devi mangiare un sacco di cose per pensare, devi fare tanto sport per pensare, allora, Utilizzate la vostra creatività, credete in voi, credete nelle possibilità delle cose che farete, perché sarete voi che alla fine darete le soluzioni, perché il mondo che avete ereditato, mi dispiace dirvelo, non si è preoccupato delle soluzioni. Si è preoccupato solo di consumare, consumare, consumare e consumare. Invece noi crediamo in voi. noi genitori, noi professori. Noi crediamo fortemente in voi, cioè siamo convinti che voi darete le soluzioni, perché è stato sempre così. È stato sempre così. allora Io lascio anche un messaggio a tutti gli insegnanti, le scuole. È difficile fare scuola oggi, è molto più complicato che in passato. Non so se qui ho dei professori davanti a me. Bene, è molto più complicato. Però noi siamo stati sempre capaci come insegnanti di raccogliere le sfide. Allora consegniamo ai nostri figli, perché questi figli nostri sono. Figli nostri sono, nipoti nostri sono, consegniamo a loro, la bellezza della conoscenza come un'enorme sfida, cerchiamo di trovare in loro quella che è la fonte di sviluppo del futuro e soprattutto, sappiamo insegnare loro, anche noi genitori, la bellezza del no. Perché ragazzi, il no ti fa capire quanto è bello il sì. Il non avere una cosa ti fa capire quanto è bello quella che hai ricevuto, quella che hai avuto. Fidatevi, e la ma- la via maestra è stata quella. Quando io ho ricevuto a Natale, quella girandola che avevo visto sul balcone di mia nonna, a Natale l'ho ricevuta quella girandola. Per me è stato il regalo più bello del mondo e oggi invece Quanti regali durante l'anno? Clicchi un bottone e ti arriva il regalo. Aspettate Natale. Aspettate Natale per le cose belle e fino a quel momento lavorate con le persone che avete di fronte, i vostri insegnanti, i vostri genitori, ascoltate le sfide che arrivano dal futuro. Ricordatevi che, voi sarete ispirati dalle idee, sarete ispirati dall'entusiasmo e l'entusiasmo, sapete da dove viene? Lo diceva Newton, dal muoversi, dal correre, dal fare, non dallo stare seduti. Quindi ricordatevi quando un professore vi dice date da fare. Lo sta dicendo a se stesso quando era bambino. Lo sta dicendo a se stesso quando quel professore si era seduto e qualcun altro gli ha dato gli ha detto dat da fame. allora mi raccomando, per tutte le idee che avrete, io consegno questa, questa girandola ad una ragazza. Pala passala dietro a questa ragazza, questa studentessa. È come se la stessi consegnando a tutti voi. Ricordatevi che nel mondo nascono idee, nel mondo nascono entusiasmi ed è questo che ci fa andare avanti. È stato sempre così. Ragazzi, in bocca al lupo per il vostro futuro. Grazie! .