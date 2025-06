Sky Inclusion Days, volere è potere

mia melodia, Beethoven, da sordo, è una sinfonia, dal punto di goia, un traguardo, il talento scappiva tutto il suo sguardo. I miei occhi sono fatti per sentire, per ascoltare non ti voglio mentire, ecco la viale mi viene naturale, per comunicare su una lingua manuale, vigile attento, tra me le espressioni, in mezzo alla gente, dico concussioni. adesso senti questi braccioni spacca, tu rilascio muzzoni. Fammi vedere le tue mani. In fondo siamo tutti esseri umani. Adesso senti questi braccioni spacca, tu rilascio Luzzoni. Fammi vedere le tue mani. In fondo siamo tutti esseri umani. Vabbè è un'altra lingua, è una lingua silenziosa, è un codice di ogni cosa, l'importanza questa identità, questo affrontiamo la nostra diversità, un piccolo mondo come una famiglia superiamo non siamo, non siamo gettati, gati, sono, sono piantati, non vogliamo essere etichettati. Basta con le vostre critiche o con le vostre politiche. Siamo della nuova generazione, prendiamo meno emarginazione, vogliamo più integrazione, diciamo non la discriminazione. C'è chi parla c'è chi segna e la comunicazione regna. Siamo qui la terra, nella pace è la guerra c'è chi parla c'è chi segna è la comunicazione regna. Siamo qui della terra, nella pace e la guerra. Volevo denunciare il mio stato sociale, non sono diverso, sono speciale, un trattato, non siamo in, meritiamo il rispetto. Quindi questo musicale, diventerà un rompere il silenzio, diciamo, a pregiudizio non sono e autologie speciali. Questi sono i seggi sociali, la lista di cui la legge, questa cosa è da fuorilegge e chi legge questo paese, abbiam finito con le attese. Questo è il mio mondo ed è qui che mi confondo. Non sono nel cassette, non conosce il progetto, ma non permette a nessuno di schiacciare il mio sogno cantare, a barriere di suono volete passare. Adesso senti Brazz spacca, tu rilasci emozioni, fammi vedere le tue umane. In fondo siamo tutti esseri umani. Sono sordo mica scemo. Grazie. Bravo, bravo. Quanti di voi lo conoscevano prima che lui cantasse qua? Chi lo conosceva? Vabbè, qualcuno c'è, guarda lì, vedi? Adesso ti conoscono, hai un sacco di ammiratori, sono convinta che siano già ammiratori. Meno male sono già tanti. ecco vedi. Voglio sapere un po' di cose di te. allora, Quando hai capito che tu volevi cantare, no, da bambino, ma io, tu dici da bambino, ma io voglio capire, ma se la musica non la senti? Come fai ad aver avuto la passione per la musica? Questa è la prima curiosità che mi è venuto in mente. È come se fosse già dentro di te. Sì, è vero, all'inizio quando ero piccolo la televisione non non mi rimandava molto il suono, mi mettevo davvero molto vicino per provare a sentire, alzavo il volume al massimo e stavo sempre molto vicino per provare a sentire. Poi grazie a internet finalmente ho cominciato a. Avere più accessibilità anche grazie ai testi. E all'inizio io ho iniziato più o meno a trent'anni, a trent'anni, sembra tardi eh però ho recuperato con il tempo. Però come si dice nella vita non è mai tardi, ci si può avvicinare anche più in là quell'età. um Io ho questa passione del rap grazie ai testi, dei testi che hanno un contenuto sociale molto forte, e grazie a queste vibrazioni molto forti, al ritmo molto forte del rap, riesco a um veramente farmi coinvolgere, perché altrimenti sarebbe una fatica se le vibrazioni non mi arrivassero così. Ma chi ti ascoltava le prime volte, cioè chi è che ti diceva sì, puoi circolare, può andare, puoi cantare, sei bravo, chi è che te lo diceva? All'inizio grazie a una persona che mi ha consigliato um di di intraprendere questo percorso perché mi ha detto parli davvero molto bene, quindi secondo me ce la puoi fare. um si chiama Francesca questa persona e mi ha dato la spinta per andare avanti. Adesso non vive qui, vive in Spagna, ma voglio ringraziarla, quindi grazie alla spinta che ha avuto da lei, io sono partito. E poi ci sono state tantissime persone che mi hanno sostenuto, grazie anche alla comunità sorda che mi conosce e quindi voglio ringraziarla perché mi hanno dato una spinta per andare avanti, un grande supporto. Se dovessi definire questo percorso musicale ma anche di vita, no? Quando tu hai deciso, okay adesso io voglio cantare, come lo reputi? Difficile? Abbastanza facile, magari più facile di quello che ti aspettavi? Sì in realtà cioè ci sono tante difficoltà con la musica. Voi non lo vedete perché io canto con la voce, però insieme alla voce utilizzo i segni, seguo anche Veronica che mi dà il tempo, e quindi devo pensare davvero a tante cose nello stesso tempo, quindi serve tanta esperienza, ormai ho 10 anni di esperienza ed è diventato più facile. Però qui in Italia l'accessibilità musicale per i sordi è davvero poca, non siamo ancora. forse perché io vedo all'estero in America sono già avanti, ci sono le luci, ci sono le vibrazioni, dei giubbini vibranti, delle pedane vibranti che tanti strumenti che danno appunto accessibilità. Però qui in Italia forse non ci abbiamo ancora pensato, e non è colpa di nessuno eh, però non siamo ancora pronti. Ma la tecnologia oggi ti è d'aiuto nella musica e nella vita in generale? Sì, sì, mi aiuta e per qualsiasi necessità c'è la tecnologia, una volta non era così, adesso ovviamente è migliorato e la vita stessa è migliorata grazie alla tecnologia. Allora Io voglio in realtà serve sempre una persona magari qualcuno che mi dia il tempo in questo caso, perché è necessario avere un feedback, un feedback fisico di una persona di fianco a me. E appunto stavo arrivando a Veronica, Veronica ciao, ciao. um Da quanto tempo lavori con con Brazzo tu? Ma abbiamo iniziato circa cinque anni fa, più o meno. È nato tutto dalla nostra amicizia, mi ha chiesto di aiutarlo ad esercitarsi con la musica e quindi io ho sempre amato la musica, ho sempre ballato. E allora insieme, mentre lui cantava, io gli tenevo il tempo ballando un pochino, e da lì abbiamo detto vabbè um ti accompagno durante i tuoi spettacoli così oltre ad avere, um il suono delle vibrazioni che arriva dal pavimento, hai anche un um una sicurezza visiva, ecco. Ma voglio chiedere ad entrambi qualcosa mi hai già detto di queste di queste di questi aiuti che ci sono negli Stati Uniti, ad esempio. Ma tu dovessi dire nel mondo della musica, lo chiedo a tutti e 2, no? Che cosa manca, per farti lavorare, lavorare al meglio, nel mondo ideale, di che cosa avresti bisogno? allora ci sono due punti di vista diversi, come pubblico oppure come um performer? allora Ti faccio l'esempio del pubblico, sarebbe importante avere sia i sottotitoli che um l'interpretariato in lingua dei segni e dei giubbini vibranti, perché chiaramente se non ho questi strumenti non riesco a seguire, non capisco il contenuto delle canzoni, perché chiaramente c'è un testo per ogni canzone, quindi i sottotitoli sarebbero fondamentali. um Magari anche se la canzone viene cantata in una lingua straniera, mi dà accessibilità anche per quella lingua. Invece se sono sul palco è necessario avere una cassa con un volume più alto, un metronomo che mi dia il tempo, e ovviamente allenarsi prima, serve tanto allenamento perché per i sordi non è facile. Veronica, tu cosa pensi? Io penso che sicuramente tutto quello che ha detto servirebbe e sarebbe molto utile. Tra l'altro vabbè, voglio ringraziare con l'occasione voglio ringraziare i tecnici audio che ci hanno aiutato, sono stati molto pazienti con noi perché um un applauso. Perché um vabbè durante le prove abbiamo avuto dei problemi, lui ha bisogno di sentire molto le vibrazioni, quindi una cassa molto alta, però in questo modo poi c'è un problema nel sentire la sua voce perché ovviamente avendo la cassa troppo alta e quindi ieri, ci abbiamo messo un po' di tempo per trovare l'equilibrio giusto. Invece per quanto riguarda, chi ascolta quindi anche proprio le persone sorde che lo seguono, che lo ascoltano perché io lavoro a scuola come assistente. La comunicazione e saluto tra l'altro la bambina che seguo che è qui. Ciao Felicia. Dove sei Felicia? Eccola. Che è venuta um proprio perché ho a che fare anche coi bambini sordi, mi rendo conto che ci sono, um delle difficoltà nascoste dietro questa disabilità, perché la lingua dei segni non segue la grammatica italiana, quindi leggere anche un tic, ciao. Ciao. La grammatica italiana non è uguale alla grammatica della lingua dei segni e quindi per un sordo importante. Esatto. Quindi leggere un testo di una canzone non equivale a comprendere il testo. Ci vuole un grande lavoro dietro e quindi il testo, quindi i sottotitoli più l'interpretazione in list sarebbe una un'accessibilità. Lavoro completo. Visto che um Felicia c- um l'hanno inquadrata, l'abbiamo vista e l'abbiamo salutata, mi ha fatto venire in mente come, è stato magari il tuo percorso anche da bambino, no, le scuole, perché tu avevi già la passione per la musica, era un po' diverso rispetto ad adesso mi spiegavi, insomma, era complicato, avevi un'insegnante di sostegno, ma la lingua dei segni lei non la sapeva. Mentre tu l'hai imparata subito in famiglia. Sì, io ho imparato la lingua dei segni grazie alla mia famiglia perché ce la tramandiamo da varie generazioni e quando ho iniziato la scuola, ho dovuto imparare a parlare perché facevo tanta logopedia per arrivare ad avere un'integrazione scolastica con le persone. Quindi si trattava proprio di avere un'integrazione nella vita quotidiana. E dico anche che ciascuna persona sorda fa un percorso. Corso di vita diverso, quindi dipende dall'ambiente in cui è cresciuto, se è cresciuto in una famiglia sorda, udente, e quindi sono davvero esperienze diverse che dipendono da ciascuno di noi e dall'esperienza di vita che ha avuto ciascuno di noi. Quindi non pensate che sia tutto uguale il mondo della sordità, ciascuno è diverso e dipende dall'esperienza di vita che ha avuto. Come in tutte le cose della vita. Senti, tu abbiamo tanti ragazzi qua davanti. um Tu vai spesso nelle scuole, perché lui dovete sapere è molto attivo proprio per fare in modo che il mondo, il mondo musicale, ma il mondo in generale, diventi inclusivo nei confronti dei sordi, perché lui ha spiegato e l'ho anche detto qui, che l'Italia non è inclusiva da questo punto di vista, da tanti punti di vista, purtroppo ci stiamo lavorando da questo, quindi il tuo aiuto serve. Che cosa ti colpisce di più dei ragazzi? Che cosa ti chiedono, sono curiosi? Sì, sono molto curiosi, soprattutto come funziona il mondo dei sordi, come comunicano, e il non fanno mai il primo passo, hanno un po' timore, però lo facciamo sempre noi, non vi preoccupate, perché noi siamo abituati ad usare le espressioni e il corpo, quindi davanti a una persona sorda siamo sempre noi a fare il primo passo, non vi preoccupate che la comunicazione funziona. Però è importante non avere pregiudizi, perché si può comunicare. Basta impegno, basta utilizzare un labiale un pochino più ampio e una soluzione si trova, quindi non serve timidezza. Chiaramente dipende anche dalla situazione della scuola stessa, perché um se la scuola è la prima che lascia le persone isolate chiaramente è negativo. Però in 25 compagni, immagino in una classe una soluzione si trova e si può garantire una buona comunicazione. allora Io ti chiedo da musicista, da rapper, ma il tuo sogno qual è? cioè tu pensi, io voglio arrivare qui, non porti limiti, perché tanto qui puoi esprimere quello che vuoi. Io sono già pronta a fare un disco e però il mio obiettivo è quello di fare un tour in Italia, come gli altri cantanti, perché vorrei diffondere il mondo della sordità in tutta Italia e anche la lingua dei segni. Per chi è curioso è il benvenuto, perché ognuno è libero di scegliere e quindi. Io voglio dare questa opportunità. Chiaramente poi diventa una ricchezza che ciascuno si può portare a casa, perché è una lingua, è una lingua visiva a cui non siamo abituati, perché spesso siamo abituati al canale um vocale. E quindi questo è qualcosa di diverso che arricchisce sicuramente ciascuno di noi. Tu se ti sei trasferito a Milano da più di 10 anni, giusto? Con-. Molto più di più, diciasette. Siamo già arrivati a 17, okay. È una città inclusiva Milano? Eh Sì, Milano sì. E altre città dipende, però devo dire che in Italia stiamo migliorando perché è stata riconosciuta la lingua dei segni nel 2000:21 e quindi ho visto un miglioramento. Inoltre devo anche dire che se vedo che manca qualcosa, io sono il primo che diciamo bussa alla porta e cerca di me- fare il primo passo affinché quel qualcosa venga implementato. E questo è importante perché poi far notare e insistere e e far capire di che cosa c'è bisogno indicare una direzione è il modo migliore. Prossimi progetti, prossimi passi tuoi, quali sono abbrazzo? Voglio sicuramente fare un tour, questo è il mio obiettivo. E poi il secondo album sì. mhm. Poi so che tu spesso avevi chiesto a Jovanotti di poter in qualche modo no, fare da fare l'apertura dei suoi concerti, fare da spalla da da artista a spalla ai suoi concerti, non t'ha mai risposto nessuno, quindi facciamolo anche qua un appello. No non mi ha mai risposto e non va bene così, quindi lui c'è comunque, um Noi ti ringraziamo e nel ringraziarti, nel salutarti vi ricordo che l'app My Sky, visto che stiamo parlando di inclusione, Sky è molto attenta e cerchiamo sempre, si cerca sempre di fare a piccoli passi un lungo percorso, è ancora più semplice, accessibile e personalizzata, ecco, accessibile. Questa è la parola chiave, perché è importantissimo sia così, per aprire nuovi mondi e per far capire che volere è potere. Brazzo, grazie. Grazie. .