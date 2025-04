Sky Tg24 a Bari, riflettori sulla Puglia e le sue eccellenze

Automazione digitale e biomedicale: questi i terreni sui quali si muove ormai da quarant'anni Masmec, azienda di Modugno alle porte di Bari, che conta oggi 300 dipendenti. Cuore e automotive Masmec negli ultimi vent'anni investendo in ricerca e sviluppo ha saputo ritagliarsi uno spazio importante anche nel settore dei dispositivi biomedicali. "Oggi in Masmec Biomed noi realizziamo due linee di prodotto. La prima è quella dell'automazione di laboratorio, quella dell'estrazione del DNA, dell'RNA, per poter poi rendere disponibili i campioni per la diagnosi. Dall'altro lato abbiamo delle linee di navigatori intraoperatori. I navigatori che cosa sono? Sono degli ausili, degli aiuti, che servono oggi al chirurgo, al radiologo interventista, al neurochirurgo per poter navigare, letteralmente, quindi essere guidato all'interno del corpo umano per raggiungere un determinato target con meno invasività rispetto a prima, o a quello che normalmente avviene, e con una maggiore accuratezza". Ricerca e innovazione sono anche gli ingredienti del successo di Oropan, azienda fondata nel 1956 da Vito Forte in uno dei forni medioevali più antichi di Altamura, la città del pane. Oggi Oropan conta una rete di 2.400 punti vendita ed esporta i suoi prodotti in 25 paesi. Una crescita industriale sostenuta, come nel caso di Masmec, dalla Regione Puglia. "Oropan, ambasciatore del made in Puglia, del made in Italy nel mondo, attraverso un prodotto innovativo, ma anche sostenibile. Siamo stati i primi al mondo a presentare al mercato un pane da filiera sostenibile certificata, 100% pugliese. Questo è un pane ottenuto da un metodo di produzione e distribuzione che contribuisce al benessere delle persone e valorizza il nostro territorio e tutela l'ambiente". .