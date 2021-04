Smaltimento rifiuti, arresti in Toscana, Calabria e Umbria

La concia delle pelli è un settore di particolare rischio ambientale e i rifiuti industriali del distretto di Santa Croce tra le province di Firenze e Prato sono stati smaltiti illecitamente. I Carabinieri su mandato della Procura di Firenze hanno arrestato sei persone, tra questi alcuni noti imprenditori. "Questi rifiuti anzi che essere legati conglomerati in laterizi come avrebbe dovuto essere venivano miscelati alla terra o materiali triturati di risulta e purtroppo venivano anche impiegati come non potevano essere impiegati." Le ceneri presentavano infatti inquinanti tali da non poter essere recuperate in attività edilizie e invece sono finite nel terrapieno di una Superstrada e in un canale. Si stanno facendo prelievi per capire quanto i terreni circostanti siano stati deturpati. Il titolare dell'impianto di depurazione secondo gli inquirenti sarebbe in stretto contatto con la Cosca Gallace e qui sta il collegamento con altre due inchieste che riguardano gli altri visti tradizionali della Ndrangheta, il narcotraffico internazionale e gli appalti.