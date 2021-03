S.Marino, disponibilità a collaborare con Italia su vaccini

Intanto abbiamo dialogato con il senatore in funzione del fatto che abbiamo sicuramente delle circostanze territoriali sulle quali possiamo aiutarci e lavorare. Abbiamo noi necessità di proseguire la nostra attività vaccinale per quello che è il bisogno della piccola comunità sammarinese, ma una volta risolto quell'aspetto in tempi sicuramente brevi, non ci tiriamo indietro da quel principio solidaristico sul quale i nostri due territori, i nostri due stati hanno sempre convissuto da una storia in comune.