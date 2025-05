Sos Humanity: Europa riporti l'umanità alle sue frontiere

Quando il mare è calmo a decine le barche vengono fatte partire dalle spiagge di Libia e Tunisia. I più fortunati riescono a raggiungere la terra ferma, Lampedusa è il lambo d'europa più vicino, ma i mezzi su cui viaggiano: gommoni stracolmi con i tubolari che spesso si sgonfiano sotto il peso delle persone o barche instabili che si ribaltano con estrema facilità sono bare galleggianti. Così le ha definite il Procuratore Capo di Gela Salvo Vella, e se nessuno le soccorre, come è accaduto lunedì, affondano. Erano in 50 a bordo, sono annegati tutti tranne due, salvati da alcuni pescatori e portati in Tunisia. Spesso fanno naufragio senza che se ne abbia notizia. Nel Mediterraneo in cui le motovedette italiane non riescono a salvare tutti e le navi umanitarie sono sottoposte a restrizioni dall'Italia, autorizzate a compiere un solo soccorso alla volta e a sbarcare in porti a centinaia di miglia, spesso nel nord Italia. La SOS Humanity. ha raggiunto La Spezia dopo quattro giorni con a bordo 68 profughi che anche stavolta hanno raccontato dell'inferno da cui sono fuggiti. Le torture, gli abusi, le discriminazioni a cui vengono sottoposti ora non solo in Libia, ma anche in Tunisia. La vita di chi ha la pelle scura non vale nulla, dice Steven. Partiamo anche sapendo che forse moriremo in mare, perché lì sappiamo che non potremo sopravvivere. Questa è una delle 64 testimonianze che l'organizzazione tedesca ha raccolto in un rapporto in cui si accusa l'Unione Europea di complicità negli abusi sui migranti. Si chiede che interrompa ogni cooperazione con la Tunisia e la Libia e che si istituisca un programma di ricerca e soccorso europeo per riportare l'umanità alle sue frontiere esterne. .