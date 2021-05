Sospeso centro vaccinale in clinica privata di Roma

I vaccini per tutti sono stati sospesi, i giorni delle dosi non utilizzate di AstraZeneca, somministrate a chiunque si presentasse, tesserino sanitario alla mano, hanno infatti lasciato il posto ad un interessamento del NAS dei Carabinieri e allo stop deciso dalla ASL di competenza del centro vaccinale, nella clinica privata Annunziatella di Roma. A spiegare nei dettagli la situazione, è proprio il direttore della ASL Roma 2, Giorgio Casati, che parla di qualche decina di persone che, in quella clinica, hanno ricevuto le dosi di vaccino, senza che facessero parte di alcuna categoria prioritaria. Sono tutti i giovani che hanno saputo della singolare iniziativa della Casa di Cura, attraverso il passaparola, nato come, è ancora oggetto delle indagini. L'Annunziatella ha iniziato a somministrare AstraZeneca il 12 Maggio e questa recensione su Facebook, è datata 14. Dopo i ringraziamenti per il trattamento ricevuto, l'utente scrive: "Oltretutto non ero neanche prenotato, ho fatto il vaccino che era avanzato. Andate dopo le 17, con tessera sanitaria e documento e se hanno ancora dosi, ve lo fanno subito" aggiunge, postando il numero di telefono, al quale però, ora nessuno risponde. La ASL sta quindi verificando chi siano i fortunati vaccinati, senza diritto prioritario, che hanno ormai la seconda dose garantita. Mentre gli altri già prenotati, nel centro vaccinale ora sospeso, circa 150 al giorno, sono stati contattati e ricollocati presso altre strutture. Intanto nel Lazio, la campagna vaccinale procede spedita. Da venerdì prossimo sono aperte le prenotazioni, dai 44 anni in su. Dal 24 Maggio quelle in farmacia, sempre per le categorie prioritarie, con il Johnson & Johnson, le somministrazioni qui inizieranno il 1 giugno. Il 22-23 Maggio ci sarà inoltre, un altro Open Day AstraZeneca, dedicato agli over 40 ed il 27 maggio si potranno prenotare gli studenti alle prese con l'esame di maturità, per loro le somministrazioni saranno dal 1 al 3 giugno, tutte con vaccino Pfizer.