Sostanze inquinanti in mare a Balestrate, indaga la Procura

Un torrente nero si riversa in mare sulla spiaggia di Balestrate, 45 chilometri da Palermo, sulla costa Nord della Sicilia. Da due giorni il flusso è incessante e sprigiona nell'aria un forte odore di solvente. Ad accorgersene martedì alcuni abitanti di questo Comune che in estate si riempie di turisti e bagnanti. Il fenomeno è ancora visibile, la natura della sostanza ancora ignota. Le indagini, coordinate dalla Procura di Palermo, sono state affidate a Guardia Costiera, Arpa e Carabinieri che hanno effettuato una serie di sopralluoghi e prelevato alcuni campioni. Mentre si attende l'esito degli esami per capire di cosa si tratti un fiume nero continua a scorrere verso il mare. Prelievi sono stati effettuati in diversi punti del fiume Jato, che attraversa lungo 33 chilometri la vallata nel territorio tra i Comuni di San Giuseppe Jato e Partinico. Percorrendo una strada che si è trasformata in discarica raggiungiamo la frazione di Valguarnera. Anche qui Nell' affluente del fiume, a decine di chilometri di distanza dalla spiaggia l' acqua è ancora nera, più a monte torna trasparente ed è in un'area circoscritta che si concentrano dunque le indagini per capire se e quale azienda sia responsabile di uno sversamento che rischia di provocare danni ambientali ancora non quantificati.