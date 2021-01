Spallanzani: Stiamo studiando varianti virus

Le varianti ci sono sempre state e ce ne saranno ancora. Comunque, anche per rendere la popolazione un pò più tranquilla, noi abbiamo già da qualche giorno allo Spallanzani messo su un gruppo di lavoro che sta studiando approfonditamente le varianti. C'è, ci sono sempre state, C'è stata la variante spagnola, nessuno se n'è accorto, se non i laboratori, ci potranno essere tante altre varianti, ma c'è anche la possibilità, come ha già detto qualche autorevole collega, che il vaccino possa essere poi adeguato alle varianti, abbiamo due vaccini che sono sovrapponibili nell'effecacia, oltre 95% di Pfizer e Moderna, io cittadino vorrei poter scegliere, ma in presenza di 10, 15, 20 vaccini è evidente che io scelgo. In un momento nel quale abbiamo anche difficoltà di approvvigionamento di dosi, se c'è solamente Pfizer è evidentemente che questo problema non si pone. Io credo che noi dobbiamo fare la seconda dose con il vaccino già fatto prima, Pfizer, Moderna, quello che sarà, sarà.