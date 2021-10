Spara e uccide ladro, accusa eccesso legittima difesa

È accusato di eccesso colposo di legittima difesa, Sandro Fiorelli, il tabaccaio di 59 anni con la passione per la caccia, che ha sparato a un ladro uccidendolo, nel cortile della sua villetta a Santopadre, piccolo comune in provincia di Frosinone. Indagano i Carabinieri, coordinati dalla Procura di Cassino. "Avete sentito già delle persone, il figlio?". "Abbiamo sentito tutti quelli che potevano essere sentiti e siamo qui a cercare eventuali altre persone, che possono rendere informazioni e che ci possano contattare". Secondo la versione di Fiorelli, rientrando intorno alle sette e mezzo di sera con il figlio 30enne, avrebbe percepito la presenza di ladri. Allarmato, avrebbe imbracciato il fucile da caccia, regolarmente detenuto e avrebbe sparato perché uno dei ladri, erano verosimilmente in quattro, gli altri sono scappati, gli avrebbe puntato un'arma contro, mentre fuggiva. Si tratterebbe però, non di una vera pistola ma di una scacciacani. Le telecamere di sorveglianza della villetta, non avrebbero registrato la scena perché, dice l'avvocato, mancherebbe la scheda. "Il Fiorelli arriva, va verso l'angolo del fabbricato, vede uscire questo soggetto dalla porta finestra, il soggetto è armato, esplode un colpo in aria, il soggetto si gira con la mano tesa e la pistola impugnata, a quel punto parte il secondo colpo che attinge questo soggetto nella zona sotto ascellare destra". La vittima, Mirel Joaca Bine, di 34 anni, si trovava all'esterno della casa, nel vialetto di ingresso e sarebbe stata colpita al fianco, in particolar modo nella zona sotto ascellare destra. Ma sarà dirimente l'autopsia, così come la perizia balistica nei prossimi giorni. "Come sta suo figlio?". "Sta bene, sta bene". "È scosso?". "E' scosso, sì". "Da dove sono entrati i ladri?". "Da una finestra lì". "Ma erano proprio entrati dentro casa?". "Sì". "Stavano scappando?". "Forse, sì". "Era la prima volta che subivano dei furti?". "Sì, l'altra volta alla tabaccheria".