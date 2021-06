Sparatoria Ardea, sindaco: mai firmato tso per il killer

"Penso a una tragedia al fatto che sia stata inevitabile non prevedibile ma questo non mi può sollevare la coscienza ma sicuramente non il morale. Penso a quei due bambini che sicuramente non meritavano una fine così atroce e improvvisa che stavano qui per giocare, non conoscevano la persona." "Ecco le risulta ad esempio tanti residenti della zona o comunque qualcuno ha raccontato di quest'uomo aggressivo che andava in giro sparava colpi in aria, aveva sempre questa pistola, a lei risulta?" "No non mi risulta assolutamente o perlomeno non mi sono state fatte segnalazioni dirette né a me né alla Polizia Locale, non so alle Forze dell'Ordine perché se magari è giusto che queste cose arrivassero a loro ma certamente no." "Lei mi conferma di non aver firmato un TSO per quest'uomo?" "Il TSO è una cosa molto grave molto delicata e che passa esclusivamente per la mia firma, me ne ricorderei se avessi firmata anche perché non è che ne firmi una al giorno.".