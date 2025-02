Sparatoria Milano, diffuso il video con la fuga del killer

Nelle immagini della telecamera che inquadra l'interno del palazzo che affaccia su piazzale Gambara a Milano, si vede Raffaele Mascia che esce dal retro della panetteria, rientra poco dopo e si sentono chiaramente gli spari. 6 in tutto esplosi con una calibro trentotto che, il ventunenne figlio del titolare del panificio, ha chiaramente detto non troverete mai. Poi la telecamera inquadra la fuga e il padre che lo chiama. Quarantotto ore dopo Mascia è stato trovato fuori dal commissariato di Porta Genova a Milano, voleva costituirsi. Ha confessato. Ha ammesso di aver impugnato la pistola e di aver esploso più colpi. Ha detto di averlo fatto perché era stato minacciato e perseguitato dai due. Ho reagito, ho perso la testa, è la legge della strada. Il 21enne, che ha precedenti penali per resistenza e spaccio, si era allontanato da tempo dalla famiglia. È accusato di omicidio volontario di Ivan Disar, ucraino di quarantanove anni, tentato omicidio del connazionale ventiseienne e detenzione illegale d'armi. il tutto aggravato da futili motivi. Aggravante che la difesa cerca di fare cadere perché la testimonianza dell'assassino è molto diversa dal racconto della donna ucraina che era nella panetteria nel pomeriggio di sabato 15 febbraio. Nel racconto della testimone, che subito dopo la sparatoria si era allontanata e che poi è stata rintracciata, non c'è traccia di minacce. Il ventunenne avrebbe invece reagito con violenza perché infastidito dalla presenza dei due nel locale e dalle parole di Ivan Disar che lo esortava ad aiutare il padre nella panetteria. .