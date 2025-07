Speculazioni edilizie Milano, nel mirino oltre 100 progetti

Progetti ancora sulla carta, cantieri finiti, lavori mai iniziati sono sotto la lente di ingrandimento della Procura di Milano che ipotizza l'esistenza di un patto corruttivo ad alti livelli che coinvolge amministratori, architetti e imprenditori. Sono oltre 70 gli indagati e 6 le misure cautelari chieste dai magistrati, su cui deciderà il GIP mercoledì, dopo gli interrogatori preventivi previsti dalla nuova riforma Nordio. I reati contestati vanno dalla corruzione al conflitto di interessi, all'induzione indebita, fino alle false dichiarazioni. I PM descrivono il ruolo dell'Assessore Comunale all'Urbanistica Giancarlo Tancredi, che avrebbe convinto il primo cittadino a riconfermare Giuseppe Marinoni a capo della Commissione Paesaggio, l'organo che decideva quanto costruire e a quali gruppi immobiliari affidare le opere. Marinoni, che con Alessandro Scandurra, anche lui membro della Commissione, giocavano un doppio ruolo: davano il via libera alle opere di privati, dai quali ricevevano, secondo i magistrati, incarichi professionali. Chiesti i domiciliari anche per Manfredi Catella che, con il suo gruppo Coima, ha ridisegnato lo skyline milanese. Di proprietà di Coima il Villaggio Olimpico di Porta Romana e P39, conosciuto come il Pirellino. Quest'ultimo progetto, è la ricostruzione dell'accusa, ha ottenuto un parere positivo condizionato dopo due pareri negativi della Commissione Paesaggio, frutto delle pressioni di Tancredi, dello stesso Catella e dell'architetto Stefano Boeri, progettista del Pirellino, anche lui indagato. Sala non riconosce la sua amministrazione nella descrizione dei magistrati e lunedì è pronto a riferire in Consiglio Comunale. .