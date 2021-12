Speranza: fidatevi dei pediatri sul vaccino non del web

Le prenotazioni continuano a crescere. Abbiamo segnali positivi anche per le prenotazioni dei più piccoli, come sapete questa vaccinazione inizierà a partire da dopodomani, da giovedì, e il mio messaggio è sempre molto netto e molto chiaro: dobbiamo fidarci dei nostri pediatri. Abbiamo in Italia alcuni dei pediatri migliori del mondo, abbiamo una classe di medici pediatri di grandissima qualità. Su una scelta così delicata il mio invito alle persone a fidarsi di loro. Non è materia che può essere delegata ai social network, non è materia che può essere delegata alle discussioni che si fanno la mattina nei bar, non è materia da Talk Show televisivi, è materia in cui ci dobbiamo dedicare a chi, ci dobbiamo in qualche modo affidare a chi ha dedicato tutta la propria vita, tutta la propria esperienza professionale a le persone di cui stiamo discutendo quindi ai nostri figli.