Speranza: vaccini approvati da Ema strumento importante

Io voglio riaffermare un principio che per noi è essenziale: la campagna di vaccinazione è lo strumento più importante che abbiamo per chiudere questa stagione così difficile e per aprirne una diversa. Noi crediamo fermamente nella scienza, la scienza ci ha guidato in questi mesi così difficili, la scienza ci ha offerto la possibilità di questi vaccini che approvati da EMA sono lo strumento più importante per gestire questa fase e crediamo che questo sia per noi, diciamo, un punto essenziale da proseguire nelle prossime giornate.