Spese Maggio Fiorentino, Pereira condannato a 1 anno 10 mesi

Una condanna in primo grado a un anno e 10 mesi con la pena sospesa e la restituzione di 25mila € per le spese di un trasloco e un risarcimento di 1500 per danno di immagine relativo all'acquisto di un biglietto del treno da 60 €. Il ministero della cultura nel processo in Rito Abbraviato aveva invece chiesto quasi 10milioni di euro per danno di immagine, la fondazione del Maggio 379mila. Protagonista di questa vicenda processuale è Alexander Pereira, l'ex sovrintendente del Maggio Fiorentino, ma anche de La Scala del Festival di Salisburgo e dell'Opera di Zurigo, una figura quindi di spicco della cultura europea. A Firenze era venuto per risollevare l'ente lirico in grande difficoltà, come lui stesso aveva spiegato. "Mi hanno detto guardi l'unico che forse può salvare questo teatro in questa situazione difficile, sei tu". Ma il matrimonio con la fondazione del Maggio non è stato felice ed è finito in tribunale 12 capi di imputazione e varie spese considerate dall'accusa allegre, compresi i conti in pescheria e dal macellaio. La soluzione arrivata per 10 capi di imputazione tra questi anche la malversazione, la condanna per due episodi di peculato. Pereira era accusato di avere utilizzato in maniera impropria i 35milioni di euro messi a disposizione dal fondo governativo per rafforzare il patrimonio degli enti lirici sinfonici. Soldi che invece sarebbero serviti a pagare stipendi e imposte. "L'evoluzione degli eventi è stata tale da renderle Firenze.