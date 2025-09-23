Spoleto, cadavere in un sacco: indagini per omicidio

A Spoleto, in provincia di Perugia, parti del corpo mutilato di Bala Sagor, 21enne del Bangladesh, sono state trovate in un sacco nero tra un giardino pubblico e la linea ferroviaria. Il giovane, scomparso giovedì da una comunità di accoglienza e lavorante come aiuto cuoco in un ristorante locale, è stato identificato dai resti. I carabinieri e gli esperti del Ris stanno indagando per ricostruire la morte, mentre l’autopsia determinerà tempi e modalità del decesso. Secondo le prime ipotesi, la vittima potrebbe essere stata uccisa a coltellate, sezionata altrove e poi trasportata nel luogo del ritrovamento.

