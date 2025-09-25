Spoleto, in carcere indagato per omicidio 21enne del Bangladesh

1 ora fa

L'arma del delitto non è stata ancora individuata con certezza, ma nell'abitazione di Dmytro Shuryn i Carabinieri hanno sequestrato alcuni coltelli. L'uomo di nazionalità ucraina è in stato di fermo da mercoledì sera per l'omicidio del cuoco bangladese Sagor Bala ed ora si trova nel carcere di Spoleto. I reperti sono al vaglio degli inquirenti. Martedì la Scientifica ha svolto un lungo sopralluogo nella casa dell'indagato. Nella cantina dell'abitazione sono state individuate tracce che portano ad ipotizzare che il corpo della vittima sia stato sezionato lì prima di essere messo in un sacco per l'immondizia e poi venire abbandonato tra i cespugli in via Primo Maggio, nella periferia di Spoleto. Un testimone avrebbe parlato anche di un tentativo di ripulire il locale. Il Procuratore Capo della cittadina umbra ha disposto il fermo dopo aver raccolto gravi prove nei confronti del trentunenne ucraino. Informazioni fornite dai conoscenti della vittima e dai vicini dell'indagato, ma anche riscontri dai filmati degli impianti di videosorveglianza nei pressi del luogo del ritrovamento della salma e della bicicletta della vittima. Resta il giallo sul movente. La vittima vantava un piccolo credito dall'indagato, anche lui cuoco, ma un delitto così efferato sembra non trovare spiegazione in questa ipotesi. .

Ferrara, 20 anni dalla morte di Federico AldrovandiFerrara, 20 anni dalla morte di Federico Aldrovandi
Ferrara, 20 anni dalla morte di Federico Aldrovandi
| 28 minuti fa
Allarme cocaina: 2024 anno record per decessi in Italia. Il nostro reportage in comunitàAllarme cocaina: 2024 anno record per decessi in Italia. Il nostro reportage in comunità
Allarme cocaina: 2024 anno record per decessi in Italia. Il nostro reportage in comunità
| 1 ora fa
ERROR! Palinsesti Sky, presentata la programmazione invernaleERROR! Palinsesti Sky, presentata la programmazione invernale
Palinsesti Sky, presentata la programmazione invernale
| 1 ora fa
ERROR! T13250925ERROR! T13250925
I titoli di Sky Tg24 del 25 settembre: edizione delle 8
| 3 ore fa
Siracusa, latitante arrestato a Lentini: sequestrate armiSiracusa, latitante arrestato a Lentini: sequestrate armi
Siracusa, latitante arrestato a Lentini: sequestrate armi
| 3 ore fa
Omicidio Spoleto, fermo per l'ucraino indagato: gravi indiziOmicidio Spoleto, fermo per l'ucraino indagato: gravi indizi
Omicidio Spoleto, fermo per l'ucraino indagato: gravi indizi
| 4 ore fa
Aldrovandi, la madre di Federico: indignati, poliziotti tornati in servizioAldrovandi, la madre di Federico: indignati, poliziotti tornati in servizio
Aldrovandi, la madre di Federico: indignati, poliziotti tornati in servizio
| 4 ore fa
Donna scomparsa in Gallura, imprenditore confessa omicidioDonna scomparsa in Gallura, imprenditore confessa omicidio
Donna scomparsa in Gallura, imprenditore confessa omicidio
| 5 ore fa
ERROR! TITOLO UCRAINAERROR! TITOLO UCRAINA
Omicidio a Spoleto, disposto fermo del 32enne già indagato
| 5 ore fa
ERROR! T10250925ERROR! T10250925
I titoli di Sky TG24 del 25 settembre 2025 - edizione h10
| 6 ore fa
Fotografo morto a Milano, autopsia conferma omicidio, ipotesi strangolamentoFotografo morto a Milano, autopsia conferma omicidio, ipotesi strangolamento
Fotografo morto a Milano, autopsia conferma omicidio, ipotesi strangolamento
| 7 ore fa
Arrestato latitante nel catanese, nel covo trovate armiArrestato latitante nel catanese, nel covo trovate armi
Arrestato latitante nel catanese, nel covo trovate armi
| 7 ore fa
