Spoleto, in carcere indagato per omicidio 21enne del Bangladesh

L'arma del delitto non è stata ancora individuata con certezza, ma nell'abitazione di Dmytro Shuryn i Carabinieri hanno sequestrato alcuni coltelli. L'uomo di nazionalità ucraina è in stato di fermo da mercoledì sera per l'omicidio del cuoco bangladese Sagor Bala ed ora si trova nel carcere di Spoleto. I reperti sono al vaglio degli inquirenti. Martedì la Scientifica ha svolto un lungo sopralluogo nella casa dell'indagato. Nella cantina dell'abitazione sono state individuate tracce che portano ad ipotizzare che il corpo della vittima sia stato sezionato lì prima di essere messo in un sacco per l'immondizia e poi venire abbandonato tra i cespugli in via Primo Maggio, nella periferia di Spoleto. Un testimone avrebbe parlato anche di un tentativo di ripulire il locale. Il Procuratore Capo della cittadina umbra ha disposto il fermo dopo aver raccolto gravi prove nei confronti del trentunenne ucraino. Informazioni fornite dai conoscenti della vittima e dai vicini dell'indagato, ma anche riscontri dai filmati degli impianti di videosorveglianza nei pressi del luogo del ritrovamento della salma e della bicicletta della vittima. Resta il giallo sul movente. La vittima vantava un piccolo credito dall'indagato, anche lui cuoco, ma un delitto così efferato sembra non trovare spiegazione in questa ipotesi. .