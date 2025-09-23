Spoleto, trovati resti in un sacco nero di un 21enne

I Carabinieri di Spoleto hanno sentito amici e conoscenti di Bala Sagor, conosciuto anche come Obi, l'uomo di 21 anni, il cui cadavere fatto a pezzi, è stato ritrovato dentro un sacco dell'immondizia nero. Scavano nella vita dell'uomo originario del Bangladesh per capire chi potrebbe averlo ucciso e soprattutto il movente. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere. "Stiamo cercando di capire cosa è accaduto, quando è successo." "Ma questo è il secondo sacco dottore?" "Non vi posso assolutamente dire niente, scusate." "Il sopralluogo di stamattina era previsto?" "Ci sono fermi, procuratore?" "Non ci sono fermi." Obi era scomparso il 18 settembre, alle 11 l'ultima telefonata, poi il telefono è stato spento. Il suo corpo è stato trovato lunedì sera, vicino ad un albero, in un terreno vicino a un'area con giochi per bambini e non lontano dalla stazione. Siamo nella periferia di Spoleto. Una vita normale, lavorava come assistente cuoco in un ristorante della cittadina umbra e viveva da due anni in una struttura d'accoglienza di Baiano. La vittima sarebbe stata uccisa con armi da taglio in un posto diverso dal luogo dove è stata ritrovata e portata lì dopo esser stata sezionata. I Carabinieri stanno cercando anche le parti del corpo ancora mancanti, braccia e gambe. Per questo è stato disposto il divieto di raccolta dei rifiuti nella zona per controllare cassonetti e cestini prima dello svuotamento. .