Spoleto, trovati resti in un sacco nero di un 21enne

00:01:38 min
|
1 ora fa

I Carabinieri di Spoleto hanno sentito amici e conoscenti di Bala Sagor, conosciuto anche come Obi, l'uomo di 21 anni, il cui cadavere fatto a pezzi, è stato ritrovato dentro un sacco dell'immondizia nero. Scavano nella vita dell'uomo originario del Bangladesh per capire chi potrebbe averlo ucciso e soprattutto il movente. La procura ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere. "Stiamo cercando di capire cosa è accaduto, quando è successo." "Ma questo è il secondo sacco dottore?" "Non vi posso assolutamente dire niente, scusate." "Il sopralluogo di stamattina era previsto?" "Ci sono fermi, procuratore?" "Non ci sono fermi." Obi era scomparso il 18 settembre, alle 11 l'ultima telefonata, poi il telefono è stato spento. Il suo corpo è stato trovato lunedì sera, vicino ad un albero, in un terreno vicino a un'area con giochi per bambini e non lontano dalla stazione. Siamo nella periferia di Spoleto. Una vita normale, lavorava come assistente cuoco in un ristorante della cittadina umbra e viveva da due anni in una struttura d'accoglienza di Baiano. La vittima sarebbe stata uccisa con armi da taglio in un posto diverso dal luogo dove è stata ritrovata e portata lì dopo esser stata sezionata. I Carabinieri stanno cercando anche le parti del corpo ancora mancanti, braccia e gambe. Per questo è stato disposto il divieto di raccolta dei rifiuti nella zona per controllare cassonetti e cestini prima dello svuotamento. .

ERROR! Morte Tobias Tappeiner, indagati 2 carabinieri nell'ambito dell'incidente i cui morì l'ex rivale di Sinner a BolzanoERROR! Morte Tobias Tappeiner, indagati 2 carabinieri nell'ambito dell'incidente i cui morì l'ex rivale di Sinner a Bolzano
cronaca
Morte Tobias Tappeiner, indagati 2 carabinieri
00:00:30 min
| 1 minuto fa
Maltempo Milano, allagamenti e fango per esondazione SevesoMaltempo Milano, allagamenti e fango per esondazione Seveso
cronaca
Maltempo Milano, allagamenti e fango per esondazione Seveso
00:01:50 min
| 1 ora fa
L’Osservatorio Giovani-Editori cambia nome. Nasce Osservatorio for independent thinkingL’Osservatorio Giovani-Editori cambia nome. Nasce Osservatorio for independent thinking
cronaca
L’Osservatorio Giovani-Editori cambia nome. Nasce Osservatorio for independent thinking
00:01:43 min
| 1 ora fa
Autismo e lavoro, la ricetta di PizzAut per l'inclusioneAutismo e lavoro, la ricetta di PizzAut per l'inclusione
cronaca
Autismo e lavoro, la ricetta di PizzAut per l'inclusione
00:01:48 min
| 1 ora fa
Maltempo Milano, alunni soccorsi dopo esondazione del SevesMaltempo Milano, alunni soccorsi dopo esondazione del Seves
cronaca
Maltempo Milano, alunni soccorsi dopo esondazione del Seveso
00:00:47 min
| 1 ora fa
Ita, primo volo con due cani in cabina senza trasportinoIta, primo volo con due cani in cabina senza trasportino
cronaca
Ita, primo volo con due cani in cabina senza trasportino
00:01:00 min
| 1 ora fa
Roma, a Santa Maria in Trastevere veglia per la pace a GazaRoma, a Santa Maria in Trastevere veglia per la pace a Gaza
cronaca
Roma, a Santa Maria in Trastevere veglia per la pace a Gaza
00:01:00 min
| 1 ora fa
Cagliari, tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia del PoettCagliari, tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia del Poett
cronaca
Cagliari, tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia del Poetto
00:00:14 min
| 2 ore fa
Maltempo Alessandria, il gestore del camping dove donna è scomparsaMaltempo Alessandria, il gestore del camping dove donna è scomparsa
cronaca
Maltempo Alessandria, il gestore del camping dove donna è scomparsa
00:00:41 min
| 1 ora fa
Meteo, a Capri temporale causa allagamenti e blackoutMeteo, a Capri temporale causa allagamenti e blackout
cronaca
Meteo, a Capri temporale causa allagamenti e blackout
00:00:50 min
| 2 ore fa
Maltempo Alessandria, si cerca donna scomparsaMaltempo Alessandria, si cerca donna scomparsa
cronaca
Maltempo Alessandria, si cerca donna scomparsa
00:00:37 min
| 1 ora fa
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 23 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 3 ore fa
