Spoleto, un indagato per omicidio 21enne trovato smembrato

00:01:26 min
|
2 ore fa

Resta al momento inspiegabile il movente dell'omicidio di Bala Sagor, detto Obi. Il suo corpo, smembrato, trovato dentro un sacco nero nell'immediata periferia di Spoleto. Un bravo ragazzo, un lavoratore affidabile, che in poco tempo aveva saputo anche migliorare la sua posizione all'interno del ristorante nel centro della cittadina umbra, in cui lavorava. Così, lo descrive chi lo conosceva. Obi, 21 anni, arrivato 2 anni fa in Italia dal Bangladesh, aveva iniziato come lavapiatti ed era poi stato promosso aiuto cuoco. Viveva in una casa di accoglienza appena fuori Spoleto ed era in attesa di vedersi riconoscere lo status di rifugiato. Al lavoro era sempre puntuale ed è per questo che giovedì scorso, quando non si è presentato, è subito scattato l'allarme. Lunedì il ritrovamento del cadavere. Un delitto efferato su cui i Carabinieri stanno cercando di far luce mentre la Procura di Spoleto ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere. E c'è un indagato. Si tratta di un 30enne ucraino, anche lui impegnato nella ristorazione, che vive non lontano dal luogo del ritrovamento e nei cui confronti, però, non sono stati presi provvedimenti. La sua casa e la cantina sono stati sequestrati e a lungo perquisiti dai Carabinieri del Reparto Analisi Scientifiche. Si cerca il luogo dove possa essere avvenuto il delitto e il sezionamento. .

ERROR! T13240925ERROR! T13240925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 settembre 2025 - edizione h13
00:01:39 min
| 2 minuti fa
pubblicità
ERROR! MCH IPOVEDENTE PICCHIATO SU TRAM 2 arrestiERROR! MCH IPOVEDENTE PICCHIATO SU TRAM 2 arresti
cronaca
Picchiano ipovedente su tram per rapinarlo, arrestati
00:00:43 min
| 50 minuti fa
Maltempo al nord, emergenza in VenetoMaltempo al nord, emergenza in Veneto
cronaca
Maltempo al Nord, in Veneto Zaia dichiara stato d'emergenza
00:01:00 min
| 50 minuti fa
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni a Padova, Rovigo e VeneziaMaltempo in Veneto, allagamenti e danni a Padova, Rovigo e Venezia
cronaca
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni
00:00:58 min
| 3 ore fa
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vinoCinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
cronaca
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
00:00:35 min
| 3 ore fa
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan ScalisiCatania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
cronaca
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
00:01:51 min
| 4 ore fa
Maltempo, sull'isola d'Ischia frane e allagamentiMaltempo, sull'isola d'Ischia frane e allagamenti
cronaca
Maltempo, sull'isola d'Ischia frane e allagamenti
00:01:43 min
| 4 ore fa
Incipit, Marcello Fois racconta l'immensa distrazioneIncipit, Marcello Fois racconta l'immensa distrazione
cronaca
Incipit, Marcello Fois racconta "L'immensa distrazione"
00:11:47 min
| 7 ore fa
Fois: "Siamo un grande Paese nelle scomoditÃ "Fois: "Siamo un grande Paese nelle scomoditÃ "
cronaca
Fois: "Siamo un grande Paese nelle scomodità"
00:00:40 min
| 7 ore fa
ERROR! T08240925ERROR! T08240925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! WEB2409000ERROR! WEB2409000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 24 settembre
00:22:47 min
| 8 ore fa
Manovra, Giorgetti: Contributo dalle banche doverosoManovra, Giorgetti: Contributo dalle banche doveroso
cronaca
Manovra, Giorgetti: Contributo dalle banche doveroso
00:01:15 min
| 19 ore fa
ERROR! T13240925ERROR! T13240925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 settembre 2025 - edizione h13
00:01:39 min
| 2 minuti fa
ERROR! MCH IPOVEDENTE PICCHIATO SU TRAM 2 arrestiERROR! MCH IPOVEDENTE PICCHIATO SU TRAM 2 arresti
cronaca
Picchiano ipovedente su tram per rapinarlo, arrestati
00:00:43 min
| 50 minuti fa
Maltempo al nord, emergenza in VenetoMaltempo al nord, emergenza in Veneto
cronaca
Maltempo al Nord, in Veneto Zaia dichiara stato d'emergenza
00:01:00 min
| 50 minuti fa
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni a Padova, Rovigo e VeneziaMaltempo in Veneto, allagamenti e danni a Padova, Rovigo e Venezia
cronaca
Maltempo in Veneto, allagamenti e danni
00:00:58 min
| 3 ore fa
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vinoCinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
cronaca
Cinzia Pinna scomparsa, indagato noto imprenditore vino
00:00:35 min
| 3 ore fa
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan ScalisiCatania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
cronaca
Catania, blitz antimafia: 14 arresti nel clan Scalisi
00:01:51 min
| 4 ore fa
Maltempo, sull'isola d'Ischia frane e allagamentiMaltempo, sull'isola d'Ischia frane e allagamenti
cronaca
Maltempo, sull'isola d'Ischia frane e allagamenti
00:01:43 min
| 4 ore fa
Incipit, Marcello Fois racconta l'immensa distrazioneIncipit, Marcello Fois racconta l'immensa distrazione
cronaca
Incipit, Marcello Fois racconta "L'immensa distrazione"
00:11:47 min
| 7 ore fa
Fois: "Siamo un grande Paese nelle scomoditÃ "Fois: "Siamo un grande Paese nelle scomoditÃ "
cronaca
Fois: "Siamo un grande Paese nelle scomodità"
00:00:40 min
| 7 ore fa
ERROR! T08240925ERROR! T08240925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 7 ore fa
ERROR! WEB2409000ERROR! WEB2409000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 24 settembre
00:22:47 min
| 8 ore fa
Manovra, Giorgetti: Contributo dalle banche doverosoManovra, Giorgetti: Contributo dalle banche doveroso
cronaca
Manovra, Giorgetti: Contributo dalle banche doveroso
00:01:15 min
| 19 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità