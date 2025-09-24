Spoleto, un indagato per omicidio 21enne trovato smembrato

Resta al momento inspiegabile il movente dell'omicidio di Bala Sagor, detto Obi. Il suo corpo, smembrato, trovato dentro un sacco nero nell'immediata periferia di Spoleto. Un bravo ragazzo, un lavoratore affidabile, che in poco tempo aveva saputo anche migliorare la sua posizione all'interno del ristorante nel centro della cittadina umbra, in cui lavorava. Così, lo descrive chi lo conosceva. Obi, 21 anni, arrivato 2 anni fa in Italia dal Bangladesh, aveva iniziato come lavapiatti ed era poi stato promosso aiuto cuoco. Viveva in una casa di accoglienza appena fuori Spoleto ed era in attesa di vedersi riconoscere lo status di rifugiato. Al lavoro era sempre puntuale ed è per questo che giovedì scorso, quando non si è presentato, è subito scattato l'allarme. Lunedì il ritrovamento del cadavere. Un delitto efferato su cui i Carabinieri stanno cercando di far luce mentre la Procura di Spoleto ha aperto un fascicolo per omicidio e occultamento di cadavere. E c'è un indagato. Si tratta di un 30enne ucraino, anche lui impegnato nella ristorazione, che vive non lontano dal luogo del ritrovamento e nei cui confronti, però, non sono stati presi provvedimenti. La sua casa e la cantina sono stati sequestrati e a lungo perquisiti dai Carabinieri del Reparto Analisi Scientifiche. Si cerca il luogo dove possa essere avvenuto il delitto e il sezionamento. .