Starace: il virus ha velocizzato tendenze già in atto

Quello che ha fatto questo virus, questa epidemia che ci sta tutti quanti contagiando o comunque che sta intorno a noi, ci ha fatto capire, come se avessimo fatto un viaggio nel tempo, delle cose che stavamo già capendo, cioè ci ha fatto capire il valore di determinati temi, ci ha fatto capire il disvalore di determinati comportamenti. Ce lo fa capire in mesi invece che in anni e di conseguenza ci dà la possibilità di prendere decisioni adesso, che avremmo magari preso o che stavamo in qualche maniera elaborando lentamente all'interno dei nostri complessi processi decisionali. Erano pensieri che avevamo anche prima, non è che li abbiamo scoperti durante questo periodo, ma questo periodo ce li ha fatti maturare con una velocità straordinaria, e tra l'altro penso che abbia in qualche maniera indirettamente convinto chi non era magari tanto convinto già. Quindi ci troviamo in mezzo a un sacco di sofferenza, in una crisi economica assurda, ma con un'incredibile opportunità, che è quella di fare un reset e veramente accelerare nella direzione giusta.