Stazione Milano Rogoredo, un arresto e due denunce

La polizia ha intensificato le attività di contrasto alle occupazioni abusive ed al fenomeno dello spaccio di stupefacenti nell'area ferroviaria di Rogoredo. I controlli hanno portato al deferimento di due persone per danneggiamento aggravato, oltre che all'arresto di una di queste per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I due uomini, di 49 e 29 anni irregolari di nazionalità senegalese e nigeriana, con precedenti per reati contro il patrimonio sono stati denunciati a piede libero per il reato di danneggiamento aggravato. Il cittadino nigeriano, nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha minacciato gli agenti con alcune siringhe raccattate in terra ma è poi stato, dopo una breve colluttazione, bloccato e ammanettato. .