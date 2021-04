Stefano Domenicali: I valori italiani sono unici. VIDEO

Al di là dei luoghi comuni la rinascita parte dalla consapevolezza di avere dei valori in Italia che sono davvero unici, la nostra cultura, le nostre tradizioni, il nostro spirito imprenditoriale devono caratterizzare il nostro essere Italiani e quindi ci sono persone ben più importanti di me che dicono bisogna fare il sistema, bisogna trovare una dimensione che vada oltre la logica del tafferuglio della contrapposizione e se riusciamo a superare questa questa questa dimensione che è tipica nostra io credo che noi abbiamo tutto tutte le variabili e le dimensioni per poter fare bene, siamo un popolo che fa la differenza ovunque e in qualsiasi attività si cimenti e quindi noi dobbiamo sentirla questa questa responsabilità, dobbiamo vivere di questa consapevolezza che è inutile piangersi addosso, abbiamo le caratteristiche per fare bene, ripeto gli Italiani lo dimostrano quando vogliono.