Perché ancora? Perché ancora parliamo di tutto questo? Perché ancora ci troviamo di fronte a storie così tanto tristi di tanta sofferenza e anche solitudine e allora la risposta che ci si dà è che è un problema culturale, culturale secondo me però che va visto nella sua complessità perché il fenomemo della violenza è molto complesso, ha radici culturali ma io credo abbia radici anche, diciamo individuali, cioè fondamentalmente dipende da che cosa noi singoli individui che ne parliamo che lo affrontiamo e anche che dobbiamo giudicare quando siamo autorità, per esempio, quindi forze dell'ordine e magistrati eccetera, come ci poniamo anche su un piano innanzitutto individuale rispetto a questi racconti e a queste storie.