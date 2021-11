Stop femminicidi, i gesti silenziosi per segnalare le violenze

Sono gesti semplici, silenziosi da compiere anche davanti al proprio aggressore, si chiamano segnali di aiuto e sono piccoli movimenti o azioni in codice che possono salvare la vita di una donna. Un caso emblematico è quello della sedicenne del North Carolina, che è riuscita a mandare un SOS ad un automobilista proprio mentre si trovava in auto con la persona che l'aveva rapita. Sta poi a chi vede il gesto saperlo interpretare e agire per aiutare la persona in difficoltà. Nel caso della ragazzina, una persona ha saputo riconoscere quella mossa e ha chiamato la Polizia. Ma quali sono questi messaggi, il più popolare internazionale consiste piegare verso il palmo della mano il pollice, tenendo le altre quattro dita in alto e poi chiuderle a pugno, è un gesto studiato apposta per essere compiuto anche durante una videochiamata, o una riunione video, o quando si apre la porta al postino o al corriere. In Europa ci sono paesi che utilizzano altri codici introdotti durante la pandemia, in Spagna per esempio e in Belgio una donna può entrare in una farmacia e chiedere una mascherina 19, questa richiesta fa scattare un protocollo di aiuto. Nel Regno Unito invece è partita nel 2016, una campagna ideata dalla polizia inglese che si chiama Ask For Angela, chiedi di Angela in questo caso per chiedere aiuto si può entrare in un bar o in un ristorante, in un pub per esempio chiedendo appunto di Angela. E questo nome dovrebbe bastare per far capire al nostro interlocutore, che siamo in pericolo o che comunque abbiamo bisogno di aiuto. In Francia, può scattare un altro codice con un altro piccolo gesto, una donna disegna un punto nero sul suo palmo della mano per indicare la necessità di un supporto. Questi segnali di aiuto non lasciano segni, e non fanno scattare automaticamente un protocollo, sono però piccoli movimenti da compiere in emergenza se non si può telefonare alla Polizia o se non si può usare il proprio cellulare.