Storie di riscatto, Maria e Amalia dal carcere al lavoro in sartoria

E ricette slievo pigliare raffreddore, un po' di latte caldo. ti riscalderà. Maria Amalia sono due donne, madri e oggi anche due sarte, che dopo lunghi anni trascorsi in carcere, stanno concludendo la loro pena detentiva lavorando nel laboratorio sartoriale Paligen di Pozzuoli. Ad entrambe, infatti, nel 2000:24 è stato concesso l'affidamento in prova ai servizi sociali, una misura alternativa al carcere. Maria, con una condanna di quattro anni e due mesi a settembre tornerà in libertà, ancora due anni da scontare invece per Amalia, dopo l'arresto nel 2000:21 per riciclaggio a stampo camorristico. La cosa più brutta è lasciare mia figlia lì nel letto, l'ho svegliata zitta zitta, ho detto mamma subito torna. Dopo quanto l'ha rivista poi tua figlia? Dopo tre anni. Ho fatto il primo colloquio. Io all'inizio a mia figlia non non sapevo che stavo in carcere. Mia figlia ha saputo dopo. Ho detto guarda che mamma sta facendo nell'hotel, le pulizie dell'hotel. Poi lei mi fa, mamma, stai su tutti i giornali. sei su internet dappertutto. Qual è stato il tuo primo pensiero quando sei entrata in cella? Mia figlia, il pensiero solo so- solo su di lei. Mia mamma era anziana, il mio compagno, anche lui era stato a Secondigliano e entrambi tutti e due in lettere, scrivevamo è la piccola, è la piccola, è la piccola. Un istituto penitenziario, quello pasquale mandato di Secondigliano, che ospita al momento 121 detenute, numeri destinate a crescere. Entro fine anno infatti saranno pronte altre due nuove sezioni per una capienza di oltre 160 posti. La detenzione al femminile porta, problemi ulteriori ed altri rispetto al detenuto maschio. Il r- ricordo dell'essere madre. Dell'essere moglie, dell'essere figlia, a volte anche unico sostegno economico, di quella famiglia e così prepotente che anche la detenzione passa in secondo ordine. E quindi il lavoro diventa, una boccata d'ossigeno non solo per la propria autonomia, ma anche per il mantenimento, all'esterno di figli lasciati fuori. Ed è proprio all'interno del carcere che inizia il percorso formativo del laboratorio sartoriale Palingen. Il nostro modello di inclusione sociale, mi piace chiamarlo, è un modello completo, perché inizia da un percorso formativo all'interno del carcere, prosegue, con un tirocinio finalizzato all'inserimento lavorativo. E poi, con un esito di successo appunto anche di quest'ultimo passaggio, si accede ad un contratto vero e proprio in base al CCNL di riferimento e quindi un inserimento lavorativo, concreto, completo, finale all'interno del nostro laboratorio esterno al carcere. Io lavoro alla Parigen, ho iniziato a lavorare in carcere. Ho lavorato per due anni30 e ora è quasi un anno che sono qua. Sono in affidamento in prova, tra poco finisco. um E quindi per me questa è diventata casa. Primo giorno dell'inertà completo sarà di sabato. Quindi penso che me ne uscirò a divertirmi, non lo so. Andrei a ballare. Io amo ballare, sicuramente la se- il sabato sera andrò a ballare, il mio primo s- il mio primo giorno libero andrò a ballare la sera. Come sono stati questi anni in carcere? Mi sono affidata tanto al Signore, ho pregato tanto, um cioè in questi anni che sono stata là di darmi la forza di sopportare le persone perché ti ripeto, erano persone um. Con abitudini diverse, caratteri diversi, condanne diverse. um no io non giudico nessuno, però non è facile, per me non è stato facile, me i primi nove mesi sono stati proprio l'inferno proprio, l'inferno vero e proprio. Che cosa vuoi dire invece alla Maria di oggi, alla persona che sei diventata dopo questa esperienza? Eh emozionale. mhm. Che è stata forte. Se vuoi augurare il male a qualcuno, augurati il carcere. Comunque ti cambia, ti cambia tanto. .