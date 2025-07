Storie di riscatto, Maria e Amalia dal carcere alla sartoria

Amalia sta finendo di scontare una pena detentiva di 6 anni e 10 mesi dopo l'arresto, nel 2021, per riciclaggio a stampo camorristico. Maria, dopo una condanna di 4 anni e 2 mesi a settembre tornerà libertà. Oggi Maria e Amalia, in affidamento in prova ai servizi sociali, sono assunte come sarte nel laboratorio Palingen di Pozzuoli. "Ho chiesto subito di lavorare. Questo è un lavoro che io già facevo fuori. Qua ho imparato altre cose che fuori non facevo, però comunque è un lavoro che mi ha sempre appassionato e quindi mi ha fatto vivere le giornate diversamente, nel senso che avevo una motivazione in più: il lavoro e distrazioni, nel senso che quando tu stavi in sartoria dimenticavi di stare in carcere, sembrava di stare a casa". Un percorso lavorativo cominciato nel carcere femminile di Pozzuoli, sezione trasferita nel 2024 nel centro penitenziario Pasquale Mandato di Secondigliano, che oggi ospita 1.505 detenuti, quasi 600 impegnati in contratti lavorativi di categoria con una retribuzione che si muove attorno agli 8 euro e 90 centesimi l'ora. "Sono dei contratti a tempo deterimato, proprio per poter garantire un turnover che si muove tra una media dei 6 e i 12 mesi". Un'attività lavorativa, quella svolta all'interno del carcere, fondamentale per il reinserimento sociale dei detenuti. Tante volte un percorso ad ostacoli. "Sto cercando casa, ho fatto anche i colloqui, ma evitano, lo so perché. Che comunque risulta che sono una detenuta e mi evitano e questa cosa mi fa male. È vero che una ha sbagliato. Ho pagato, sto ancora pagando. Che ci vuole altri 2 anni da finire, però perché non mi dai questa possibilità?" .