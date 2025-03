Strage Altavilla, condanna a 12 anni e 8 mesi per la figlia di Barreca

dodici anni e otto mesi. Una condanna inferiore rispetto ai diciotto anni ai diciotto anni ai diciotto anni chiesti dal PM. Così ha deciso il Tribunale per i minori di Palermo per la figlia di Giovanni Barreca, diciassettenne all'epoca della strage presente nella villetta di Altavilla in cui nel febbraio dello scorso anno la mamma Antonella e i fratelli Kevin ed Emanuel furono torturati ed uccisi al termine di un rito per un esorcismo diventato un macabro rituale dell'orrore. Unica sopravvissuta alla strage, apparsa in un primo momento come una vittima, secondo quanto accertato in aula, ebbe invece un ruolo attivo nel massacro dei familiari. Se davanti ai giudici del Tribunale per i minori si conclude il processo con rito abbreviato per la minore Barreca, davanti alla Corte d'assise nell'aula bunker del Pagliarelli vietata alle telecamere, comincia invece il processo per i tre imputati adulti. Nella prima udienza viene respinta la richiesta di non luogo a procedere per infermità mentale avanzata dal legale di Giovanni Barreca. Marito e padre delle vittime "Ha dei momenti di lucidità, però sono sempre caratterizzati da un delirio costante. È difficile capire fino a che punto comprenda quello che è successo adesso." Respinte anche la richiesta di dichiarazioni spontanee. Nega di aver partecipato al massacro in quella casa dice. Non volevo andare mi costrinse Massimo Carandente. "È addolorata per le persone decedute, è addolorata per la sua situazione, che non le appartiene perché non ha indole omicidiaria." Alla prima udienza assiste anche la mamma di Antonella, la nonna di Kevin ed Emmanuel. "Cosa si aspetta da questo processo?" "Giustizia!" Kevin ed Emmanuel. Cosa si aspetta da questo processo? Giustizia? Raffaella Daino Sky Tg ventiquattro Palermo .