Strage Bologna, Ass. 2 Agosto 80: Bolognesi lascia incarico

"Più grande soddisfazione è indubbiamente quella che dopo 45 anni dalla strage, si è arrivati alla certificazione tramite due sentenze di Cassazione, di tutto il retroscena della strage." Paolo Bolognesi per quasi tre decenni, volto e voce dei familiari delle vittime del più grave attentato terroristico nel nostro paese in tempo di pace. Il prossimo 02 agosto, al termine della cerimonia, che ricorda le 85 vittime e i 200 feriti della bomba esplosa alla stazione di Bologna nel 1980, lascerà l'incarico, spiega per ragioni anagrafiche, serve, dice ancora molta energia; nuovo presidente sarà Paolo Lambertini. "Quali battaglie porterà avanti il nuovo presidente dell'associazione del 02 agosto?" "Dunque allo Stato sicuramente tutto il discorso della memoria. Poi se ci saranno degli altri capitoli giudiziari affronteremo anche quelli." L'impegno e la tenacia dell'associazione, risorse determinanti per fare emergere la verità giudiziaria. "Oggi sappiamo chi è stato e abbiamo le prove. La strage è stata voluta, ideata già nel '79 dalla loggia, dai vertici, della loggia massonica P2, è stata protetta, coperta, eccetera dai vertici dei servizi segreti italiani, anche loro iscritti alla loggia massonica P2 ed eseguita da terroristi fascisti. Con il 2025 noi abbiamo portato a casa due sentenze che una ha condannato, il terrorista Cavallini e quell'altra ha condannato anche questo come esecutore, Bellini, poi come depistatore Segatel e per false dichiarazioni ai giudici, l'immobiliarista Catracchia." La storia d'Italia, i misteri, nuova luce dalle ultime sentenze su Bologna. "Quello che, si dovrebbe fare è vedere queste partecipazioni anche di terrorismo nero con le stragi del '92-'93 per vedere dove portano e andare avanti." "Oggi abbiamo abbastanza anticorpi per pensare che fatti di questo tipo non possano ripetersi?", "Prendo una frase di Lucarelli, non un pensatore, ma uno che comunque conosce questi meccanismi. E dice una volta per voltare l'opinione della gente ci voleva una strage, adesso basta un telegiornale." .