Strage Brandizzo, il papà di Kevin Laganà: non ci fermeremo

"Per me ogni giorno è lo stesso giorno. I primi giorni ero stordito, ci mancherebbe, adesso mi sono ripreso un po', però il dolore, l'anima rimarrà a vita distrutta". Massimo Laganà, il papà di Kevin, 22 anni, il più giovane dei 5 operai morti travolti dal treno a Brandizzo, nel torinese, mentre stavano lavorando sui binari la notte del 31 agosto 2023, ci apre le porte dello spazio che a Vercelli, nel condominio in cui abita, ha creato per ricordare suo figlio. Ogni sera qui vengono gli amici di Kevin a giocare e a parlare, ci racconta. Dopo 23 mesi la Procura di Ivrea ha chiuso le indagini. Da 5, gli indagati, sono diventati 24: 3 società e 21 persone fisiche, tra cui anche alti dirigenti di RFI. Ma è caduta l'accusa di omicidio volontario, si procede per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. "All'inizio erano solamente 5 gli indagati. Adesso, grazie alla magistratura, siamo arrivati a 24. Vedo che la magistratura ha fatto un bel lavoro, un bel percorso per arrivare con tutte queste persone. Non devono pensare neanche un attimo, gli indagati, che noi ci fermeremo. Non ci fermeremo mai. Abbiamo aspettato, anzi. Abbiamo avuto pazienza da fin troppo: due anni. È arrivata la chiusura dell'indagine e adesso vediamo queste carte e vediamo cosa c'è sopra. E se c'è ancora da combatte, si combatte". "Dal processo lei che cosa si attende?" "Io attendo che mio figlio e i suoi colleghi hanno giustizia. Chi ha sbagliato veramente, oltre il Massa, tutti gli altri indagati che ci saranno, se hanno sbagliato pagano. Devono pagare, devono andare in galera. Mio figlio non ritorna più a casa, neanche i colleghi, ma loro devono andare in galera". .