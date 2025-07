Strage Corinaldo, Cavallari estradato in Italia

Dopo due settimane di latitanza e la cattura in Spagna, Andrea Cavallari, il ventiseienne condannato per la strage di Corinaldo, è stato estradato in Italia. Imbarcato a Barcellona su un volo di linea è arrivato nel primo pomeriggio all'aeroporto di Fiumicino e lì preso in consegna dalla Polizia Giudiziaria. Era evaso il 03/07 il ventiseienne del modenese, approfittando di un permesso per discutere la tesi di laurea in scienze giuridiche che gli aveva concesso il carcere di Bologna. È lì che stava scontando una condanna definitiva a 11 anni e 10 mesi per i fatti che risalgono al dicembre del 2018, quando insieme a una banda di giovanissimi, Cavallari attraverso uno spray urticante, aveva scatenato il panico in una discoteca in provincia di Ancona. Il fine era di derubare i presenti. Nella ressa morirono sei persone, schiacciate dalla folla e asfissiate. Cinque giovanissimi tra i 14 e i 16 anni e una mamma che aveva accompagnato la figlia ad assistere al concerto in programma, un dj-set del trapper Sfera Ebbasta. Dopo la fuga Cavallari aveva lasciato l'Italia con un kit da fuggitivo fatto di documenti e soldi falsi e aveva raggiunto la Spagna, dove aveva soggiornato tra alberghi e B&B come un turista, fino al fermo della polizia locale a Lloret de Mar il 17/07 scorso. Dopo l'arrivo a Fiumicino, Cavallari è stato portato a bordo di un blindato della penitenziaria nel carcere trascorrerà il resto della pena da scontare. Le procure di Ancona e Bologna intanto indagano per capire chi lo abbia aiutato ad organizzare la fuga. Bianca intanto indagano per capire chi lo abbia aiutato ad organizzare la fuga. .