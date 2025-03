Strage di Altavilla, iniziato il processo per gli imputati

Uno scaricabarile di responsabilità. È successo questo alla prima udienza del processo per la strage di Altavilla, in cui persero la vita due ragazzini, Kevin ed Emanuel, di 3 e 15 anni, e la loro madre Antonella Salamone, massacrati durante quello che gli inquirenti definirono "un rito di liberazione da Satana". Era il febbraio del 2024. Giovanni Barreca, padre dei ragazzi e marito della donna, e Sabrina Fina sono apparsi nell'aula bunker del carcere dei Pagliarelli. Assente l'altro imputato Massimo Carandente. I tre sono accusati di omicidio plurimo aggravato. Giovanni Barreca, per il quale era stata presentata un'istanza a non doversi procedere perché ritenuto incapace di intendere e di volere, da una perizia è stato invece ritenuto idoneo al giudizio. Alla fine della prima udienza tenutasi davanti alla prima Corte d'Assise di Palermo, Sabrina Fina ha reso dichiarazioni spontanee dicendo di essere innocente e sottolineando come a costringerla a partecipare ai riti sia stato il suo ex compagno Massimo Carandente. Io, ha detto in aula la donna, sono buona, amo i bambini, gli animali e i disabili. Invece è a processo per una strage. Alla sbarra ma davanti al Tribunale per i Minori è andata ieri anche la figlia di Barreca. È stata condannata con il giudizio abbreviato a 12 anni e 8 mesi di carcere. Avrebbe partecipato attivamente al massacro di sua madre e dei suoi due fratelli. .