Strage di Brandizzo, chiusura indagini, cade accusa di omicidio volontario

Cade l'accusa più grave ipotizzata all'inizio delle indagini, quella di omicidio volontario con dolo eventuale, rimane solo quella di omicidio colposo. A quasi due anni dalla strage di Brandizzo in cui cinque persone persero la vita sui binari, mentre facevano manutenzione, la Procura di Ivrea notifica l'avviso di chiusura indagini. In tutto 24 gli indagati, 21 persone e tre società, che saranno giudicati per la morte dei cinque operai di Sigifer, Giuseppe Aversa, Kevin Laganà, Saverio Giuseppe Lombardo, Giuseppe Sorvillo e Michael Zanera, travolti il 30 agosto 2023 da un treno in transito a 160 chilometri all'ora sulla linea Milano-Torino mentre lavoravano sui binari, nella stazione di Brandizzo, a 20 chilometri dal capoluogo. Tra le 21 persone indagate per la strage figurano anche due ex Amministratori di RFI, Rete ferroviaria italiana, Vera Fiorani e il suo successore Giampiero Strisciuglio. Entrambi sono chiamati in causa in quanto datori di lavoro. Le società indagate sono RFI, Sigifer di Borgo Vercelli e SLF di Bologna. Dall'avviso di chiusura indagini emerge con chiarezza che secondo la Procura la strage è conseguenza di una catena di omissioni e negligenze che riguardano l'intera filiera degli appalti dietro all'intervento di manutenzione. Quanto è avvenuto a Brandizzo, cioè l'inizio dei lavori sui binari prima dell'interruzione del traffico ferroviario, non è secondo l'accusa un caso isolato, frutto della valutazione errata del caposquadra, ma una sorta di prassi consolidata negli interventi sulla rete ferroviaria. .