Strage di Monreale, celebrati i funerali delle 3 vittime

Il Duomo di Monreale è gremito, così come la piazza antistante, più di 5000 persone erano presenti per l'ultimo saluto ad Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo. I ragazzi uccisi nella notte del 27/04 a Monreale, a fare fuoco contro il loro un diciannovenne del popolare quartiere Zen di Palermo, Salvatore Calvaruso, che adesso è in carcere e deve rispondere del reato di strage. Le esequie sono state celebrate dall'arcivescovo di Monreale, Gualtiero Isacchi che nell'omelia, ha sottolineato come la violenza sia purtroppo ormai radicata negli uomini. "Essere qui davanti ai corpi senza vita di Andrea, Salvatore Massimo, ci pone brutalmente di fronte alla gravità della situazione sociale nella quale siamo immersi, caratterizzata troppo spesso dalla violenza. Non sappiamo più parlare, dobbiamo urlare, non sappiamo più dialogare, dobbiamo inveire. non sappiamo ascoltare, dobbiamo imporci. Da qui, da questi atteggiamenti, agli atti di violenza fisica e di morte il passo è veramente breve, così come ci mostrano quotidianamente i fatti di cronaca. Pare che nessun luogo o comunità possa essere immune da un tale contagio di violenza." Dall'altare al termine della cerimonia, i familiari dei tre ragazzi hanno chiesto giustizia. "Le istituzioni devono essere più presenti, lo Stato deve essere più presente, perché un domani lì ci potrebbe essere un nostro figlio, un nostro fratello, un nostro nipote. Adesso proseguono, i carabinieri stanno cercando di identificare le persone che è quella maledetta sera, erano con Calvaruso e che per il momento non hanno un nome. Fulvio maledetta sera, erano con Calvaruso e che per il momento non hanno un nome. .