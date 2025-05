Strage di Monreale, il secondo killer incastrato dalle immagini

Sono i fotogrammi delle telecamere a circuito chiuso ad incastrare il secondo killer della strage di Monreale. Mattias Conti, giubbotto bianco, scappa impugnando una pistola, ha appena sparato contro Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Poi sale a bordo di una moto nera e fugge via insieme a Salvatore Calvaruso, il primo fermato per il triplice omicidio del 27/04 scorso, e Samuel Acquisto che non ha sparato e che è indagato per concorso in strage. Adesso anche lui è rinchiuso in una cella del carcere dei Pagliarelli, come gli altri due indagati, in attesa dell'udienza di convalidità del fermo da parte del GIP. Per i carabinieri e i magistrati che stanno seguendo le indagini non ci sono dubbi sulla loro partecipazione alla strage e sui ruoli che hanno avuto. Più di 20 i colpi sparati quella notte al termine di una lite scoppiata per futili motivi. Forse il tentato furto di una moto, proiettili esplosi ad altezza d'uomo. Solo per un caso fortuito, scrive il magistrato nelle pagine del fermo di conti, i morti sono soltanto 3. Potevano essere molti di più, vista la spregiudicatezza di chi impugnava le pistole, pistole che non sono ancora state ritrovate. Le indagini comunque vanno avanti, si analizza fotogramma per fotogramma, per capire se insieme ai tre fermati, ci fosse qualcun altro ancora da identificare. .