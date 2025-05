Strage di Monreale, in manette un altro 19enne dello Zen

Si chiama Mattias Conti ed è lui, secondo i carabinieri, il terzo componente del gruppo che la sera del 27/04 scorso ha fatto fuoco a Monreale uccidendo tre ragazzi. Era il passeggero della moto di grossa cilindrata ed ha sparato dopo Salvatore Calvaruso, il ventenne primo fermato per il triplice omicidio. A guidare la moto Samuele Acquisto, 19 anni, accusato di concorso in strage. Tutti e tre arrivano dal popolare quartiere Zen di Palermo. Conti domenica sera si è presentato spontaneamente in caserma a Monreale accompagnato dal suo legale. Ha anticipato le mosse degli investigatori che già lo avevano identificato ed erano sulle sue tracce. Ad incastrarlo i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona che lo riprenderebbero mentre spara dalla moto e le testimonianze di chi quella sera era lì. Tra loro una ragazza, fidanzata di Andrea Miceli, uno dei giovani che ha perso la vita. Le altre vittime erano Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo. Conti, così come Calvaruso e Acquisto, è rinchiuso in una cella nel carcere Pagliarelli di Palermo, in attesa di essere ascoltato dal GIP, per Palermo non è ancora concluso. Il gruppo, infatti, potrebbe essere stato composto da una quarta persona sulla quale si sta ancora indagando. .