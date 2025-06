Strage di Paderno Dugnano, 20 anni di reclusione al 18enne che uccise genitori e fratellino

Vent'anni di carcere. Nessuna semi-infermità mentale, solo le attenuanti generiche. Pena massima per un minore. È la sentenza del giudice per i minori di Milano nel processo di primo grado per la strage di Paderno Dugnano. Quella notte tra il 31/08 e il 01/09 della scorsa estate con quelle 108 coltellate, Riccardo, allora diciassettenne, uccise in pochi minuti padre, madre e fratellino di 12 anni. La Procura per i minori aveva chiesto una condanna a vent'anni, la pena massima in questo caso, si parte dai trent'anni per l'omicidio volontario da parte di minore che diventano venti per lo sconto di pena previsto per il rito abbreviato. Il difensore Amedeo Rizza aveva chiesto il proscioglimento o in subordine una pena che tenesse conto del vizio parziale e delle attenuanti, forte di una perizia di parte che aveva definito il ragazzo affetto da grave patologia psichica e totalmente incapace di intendere e di volere. "Sono rimasto un po' sconcertato, non tanto dal mancato riconoscimento della semi-incapacità, attestata dai periti nominati dal giudice, ma anche nel momento in cui il tribunale ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche e della minore età, con criterio di prevalenza su tutte le aggravanti, arrivare alla stessa pena di vent'anni, mi sembra una pena veramente con un atteggiamento punitivo". Una storia dibattimentale caratterizzata da una vera e propria guerra delle perizie. Deficit psichico ma capacità di intendere e di volere, secondo il perito della Procura, patologia psichica e parziale incapacità, secondo la perizia dello scorso 14 marzo voluta dal GUP e firmata da Franco Martelli. Il ragazzo viveva tra realtà e fantasia, vi si legge, e voleva rifugiarsi in un mondo fantastico che lui chiamava dell'immortalità, per raggiungere la quale era convinto di doversi liberare di tutti gli affetti. In aula alla lettura della sentenza ci sono i nonni del ragazzo che non hanno mai smesso di stargli vicino. .