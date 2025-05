Strage Monreale, secondo ragazzo fermato non risponde al gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha deciso di rilasciare dichiarazioni spontanee Samuel Acquisto, il 18enne fermato domenica dopo essersi presentato ai Carabinieri perché coinvolto nella strage di Monreale costata la vita a tre ragazzi: Salvo Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. È accusato del reato di concorso in strage. In carcere c'è già un altro ragazzo di 19 anni, Salvatore Calvaruso. Lui è accusato di strage. Ha ammesso di aver sparato contro i 3 ragazzi di Monreale dopo una lite per futili motivi, forse il tentato furto di uno scooter. Ha dichiarato di aver fatto fuoco dopo essere stato aggredito a colpi di casco. Acquisto invece, nelle sue dichiarazioni spontanee al magistrato, ha raccontato di non essere presente quando Calvaruso ha fatto fuoco, ma di essere tornato indietro proprio dopo aver sentito i colpi di pistola. "Si è avvalso della facoltà di non rispondere, ha reso delle dichiarazioni spontanee. In queste dichiarazioni spontanee sostanzialmente ha riferito che lui sì, ha ribadito il fatto che già aveva dichiarato ai pubblici ministeri di essere colui il quale guidava quella BMW, ma che non era presente quando sono stati esplosi i primi colpi. Quindi, lui in quel momento non è presente ai fatti. Ritorna, vede i tre ragazzi, perché lui si era allontanato, vede i tre ragazzi per terra e poi da, diciamo, questa seconda porzione di condotta, lui su questo non ha mai risposto ad alcuna domanda che gli è stata effettuata". "Secondo alcune testimonianze lui sarebbe stato il ragazzo che avrebbe incitato Calvaruso a sparare. Ha detto qualcosa su questo?" "Nega radicalmente questa cosa". Intanto le indagini dei carabinieri continuano a ritmo serrato. Si cerca il secondo uomo che avrebbe sparato. Monreale, Palermo. .