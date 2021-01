Strage Viareggio, prescritti 32 omicidi colposi

La parola prescrizione è come un'altra bomba sui familiari delle vittime, rimbalza da Roma a Viareggio. - Questa è una prima notizia. ... l'aggravante sul lavoro. Quell'aggravante del mancato rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro cadono anche le accuse di omicidio colposo plurimo aggravato e le società coinvolte italiane e tedesche vengono assolte. La cassazione rimanda poi ad un processo bis, ma solo per il disastro ferroviario. - Sentir pronunciare questa sentenza è stato come vedere lo sciamano entrare nel Senato degli Stati Uniti. È una sentenza che cancella la parola "la legge è uguale per tutti" dall'aula magna della Cassazione. È una sentenza che non è definitiva, c'è un nuovo giudizio d'appello di merito da rifare, alcuni profili di colpa sono venuti meno, altri no, quindi per quanto riguarda Moretti c'è un'altra partita da giocare in appello. Per molti altri cade definitivamente invece il reato di omicidio colposo e questo è per i familiari del tutto inaccettabile. È stata negata l'autorizzazione per ascoltare in presenza l'ultimo verdetto, le t-shirt con le foto delle 32 vittime occupano le sedie della stanza allestita alla Croce Verde di Viareggio, Ci sono anche quelle della famiglia Piagentini, la nonna di Luca e Lorenzo ha lo sguardo perso di chi non riesce a trovare pace, sono sopravvisuti solo il papà, Marco, che porta i segni di quella notte sul corpo e Leonardo che allora aveva 8 anni. Oggi cosa racconto a mio figlio? Quale responsabilità gli vado a proporre di fronte a un Paese che non è responsabile dei propri disastri?.