Studio su infanzia, Save the Children: a rischio estinzione

L'infanzia in Italia è a rischio estinzione. Affermazione forte che spaventa, ma a farla sono i dati di Save the Children, l'allarme nero su bianco nella dodicesima edizione dell'Atlante dell'Infanzia a Rischio. In 15 anni, nel nostro paese ci sono oltre 600 mila minori in meno, e nello stesso arco temporale la povertà assoluta ha colpito un milione di bambini e adolescenti in più, lasciandoli senza lo stretto necessario per vivere in maniera dignitosa. C'è poi un altro dato che colpisce, un giovane su quattro tra i 15 e i 29 anni non lavora e non studia, e un minore su cinque abita in città inquinate. I ragazzi hanno scarsa mobilità, hanno perso la dimensione urbana, e vivono in una sorta di bolla di sicurezza, che non li porta lontano da casa, con il rischio per molti di vivere segregati in periferia, e privi di opportunità. Ci sono poi i dati relativi ai mancati investimenti sulla fascia di età, che comprende i bambini e ragazzi, altro punto che li rende a rischio. Tra il 2010 e il 2016, la spesa per l'istruzione, è stata tagliata di mezzo punto di Pil, e si è risparmiato anche sui servizi alla prima infanzia. Nelle mense il tempo pieno, lasciando che allo scoppio della pandemia i divari e le disuguaglianze di opportunità, spianassero la strada ad una crisi educativa senza precedenti. Nel rapporto di Save the Children si chiede un urgente cambio di rotta, a partire dal PNRR. Ad avere fiducia nel cambiamento, affidandosi alla scienza, sono però gli adolescenti, 8 su 10 pensano che sia basata su dati non so speculazioni, e sia orientata al bene comune. Da molti anni sottolinea Save the Children, si dice l'Italia non è un paese per bambini, ma a questo punto è diventato un paese in cui l'infanzia è seriamente a rischio.