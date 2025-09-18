Stupra ragazza di 20 anni, la Gip: stupratore seriale

Riusciva a carpire la fiducia delle vittime, donne che conosceva sui social e a ottenere un appuntamento di persona. Poi le minacciava e violentava. Così la GIP di Milano Rossana Mongiardo descrive, nell'ordinanza di custodia cautelare, il 38enne arrestato dai Carabinieri con le accuse di violenza sessuale, tentata rapina aggravata e porto di un coltello. L'uomo, un italiano residente nel milanese, era già stato condannato in primo grado il 17 marzo scorso per fatti analoghi commessi con le stesse modalità nel 2023. Lo scorso 9 settembre, a San Donato Milanese, periferia sud di Milano, il 38enne incontra fuori dalla metropolitana, per la prima volta, una ragazza di 20 anni con la quale chattava su Telegram da luglio. Le chiede di salire in auto con lui, le promette di portarla a cenare insieme, ma non è così. La conduce invece in un vicolo cieco, blocca le portiere dell'auto ed estrae un coltello. La minaccia e costringe a subire abusi, poi le prende il telefono, cancella i messaggi che possono provare la loro conoscenza e le ruba i soldi. La giovane riesce a colpirlo con un pugno e fugge via. Mentre l'uomo si allontana in auto, la ragazza filma la targa, ferma un'auto che passava chiedendo aiuto e chiama i Carabinieri. Così i militari riescono a risalire al veicolo. Una storia indicativa "della serialità del modus agendi dell'indagato", scrive ancora la GIP, una "condotta predatrice sistemica frequentissima, raffinata e molto pericolosa", che passa attraverso "la ricerca di contatti" con donne "attraverso le piattaforme social". Nonostante la "recente condanna", ancora non definitiva, si legge nel provvedimento, "il compulsivo desiderio di appagare il proprio istinto sessuale lo rende un soggetto pericoloso". .

