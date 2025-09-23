Stupro di gruppo, condannato Ciro Grillo a 8 anni in primo grado. Difesa annuncia ricorso

Dopo tre anni e mezzo di dibattimento, il verdetto del tribunale di Tempio Pausania è stato schiacciante. 8 anni di condanna per stupro di gruppo nei confronti di Ciro Grillo, il figlio di Beppe e due suoi amici, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. 6 anni e 6 mesi per Francesco Corsiglia. Nessuno dei 4 imputati era in aula al momento della sentenza. Il PM aveva chiesto 9 anni per tutti e quattro i ragazzi che secondo i giudici di primo grado, quella notte del luglio del 2019 nella villa in Costa Smeralda di Ciro Grillo, consumarono una violenza di gruppo ai danni delle due ragazze conosciute poco prima in un locale notturno, una studentessa italo- norvegese e l'altra milanese, entrambe 19enni all'epoca. Anch'esse erano assenti alla lettura della sentenza. Il procuratore che ha sostenuto l'accusa, chiarisce che le sentenze non si commentano ma si rispettano, poi aggiunge. "Quando ci sono giovani vite in gioco si è per quanto concerne le parti è un qualcosa che insomma, chiaramente ci ha colpito sotto il profilo umano e di tutte le parti." Giulia Bongiorno che ha assistito la principale accusatrice non nasconde l'emozione. "La mia assistita è scoppiata il lacrime l'ho appena assistito, le prime lacrime di gioia dopo un percorso in cui è stata crocifissa, in questa terra è stata massacrata. E' una sentenza importante perché significa che quando ci sono delle violenze non vince lo struzzo, vince chi ha il coraggio di denunziare." La difesa dei ragazzi ha annunciato immediatamente ricorso. I legali dei quattro imputati hanno sempre ribadito l'estraneità dei loro assistiti parlando di rapporti consenzienti e di inattendibilità della principale accusatrice. Si dicono delusi e sorpresi. Il riserbo avvolge ora Beppe Grillo e la sua famiglia. Il fondatore dei cinque Stelle ha atteso la sentenza a Genova, vicino a suo figlio Ciro. La convinzione che sia innocente è incrollabile, dicono le persone a lui vicine. .