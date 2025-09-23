Stupro di gruppo, condannato Ciro Grillo a 8 anni in primo grado. Difesa annuncia ricorso

00:02:03 min
|
1 ora fa

Dopo tre anni e mezzo di dibattimento, il verdetto del tribunale di Tempio Pausania è stato schiacciante. 8 anni di condanna per stupro di gruppo nei confronti di Ciro Grillo, il figlio di Beppe e due suoi amici, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria. 6 anni e 6 mesi per Francesco Corsiglia. Nessuno dei 4 imputati era in aula al momento della sentenza. Il PM aveva chiesto 9 anni per tutti e quattro i ragazzi che secondo i giudici di primo grado, quella notte del luglio del 2019 nella villa in Costa Smeralda di Ciro Grillo, consumarono una violenza di gruppo ai danni delle due ragazze conosciute poco prima in un locale notturno, una studentessa italo- norvegese e l'altra milanese, entrambe 19enni all'epoca. Anch'esse erano assenti alla lettura della sentenza. Il procuratore che ha sostenuto l'accusa, chiarisce che le sentenze non si commentano ma si rispettano, poi aggiunge. "Quando ci sono giovani vite in gioco si è per quanto concerne le parti è un qualcosa che insomma, chiaramente ci ha colpito sotto il profilo umano e di tutte le parti." Giulia Bongiorno che ha assistito la principale accusatrice non nasconde l'emozione. "La mia assistita è scoppiata il lacrime l'ho appena assistito, le prime lacrime di gioia dopo un percorso in cui è stata crocifissa, in questa terra è stata massacrata. E' una sentenza importante perché significa che quando ci sono delle violenze non vince lo struzzo, vince chi ha il coraggio di denunziare." La difesa dei ragazzi ha annunciato immediatamente ricorso. I legali dei quattro imputati hanno sempre ribadito l'estraneità dei loro assistiti parlando di rapporti consenzienti e di inattendibilità della principale accusatrice. Si dicono delusi e sorpresi. Il riserbo avvolge ora Beppe Grillo e la sua famiglia. Il fondatore dei cinque Stelle ha atteso la sentenza a Genova, vicino a suo figlio Ciro. La convinzione che sia innocente è incrollabile, dicono le persone a lui vicine. .

Cagliari, tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia del PoettCagliari, tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia del Poett
cronaca
Cagliari, tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia del Poetto
00:00:14 min
| 2 minuti fa
pubblicità
Meteo, a Capri temporale causa allagamenti e blackoutMeteo, a Capri temporale causa allagamenti e blackout
cronaca
Meteo, a Capri temporale causa allagamenti e blackout
00:00:50 min
| 53 minuti fa
ERROR! T13230925ERROR! T13230925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 23 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 1 ora fa
Maltempo Brianza, madre e figlia salvate dai pompieri a MedMaltempo Brianza, madre e figlia salvate dai pompieri a Med
cronaca
Maltempo Brianza, madre e figlia salvate dai pompieri a Meda
00:01:03 min
| 2 ore fa
Operazione contro la 'ndrangheta calabrese, 26 arresti dei carabinieriOperazione contro la 'ndrangheta calabrese, 26 arresti dei carabinieri
cronaca
Operazione contro la 'ndrangheta calabrese, 26 arresti dei carabinieri
00:01:19 min
| 2 ore fa
Scontri milano, 5 arresti per resistenza, 3 giovanissimiScontri milano, 5 arresti per resistenza, 3 giovanissimi
cronaca
Scontri a Milano, 5 arresti per resistenza: 3 giovanissimi
00:01:32 min
| 2 ore fa
Maltempo a Ischia, nubifragio causa allagamenti sull'isolaMaltempo a Ischia, nubifragio causa allagamenti sull'isola
cronaca
Maltempo a Ischia, nubifragio causa allagamenti sull'isola
00:00:11 min
| 3 ore fa
Spoleto, cadavere trovato in un sacco: si indaga per omicidioSpoleto, cadavere trovato in un sacco: si indaga per omicidio
cronaca
Spoleto, cadavere in un sacco: indagini per omicidio
00:01:00 min
| 2 ore fa
Pulci, zecche e pappataci quali malattie possono trasmetterePulci, zecche e pappataci quali malattie possono trasmettere
cronaca
Pulci, zecche e pappataci quali malattie possono trasmettere
00:01:55 min
| 3 ore fa
Cane in aereo, primo volo in cabina senza trasportinoCane in aereo, primo volo in cabina senza trasportino
cronaca
Cane in aereo, primo volo in cabina senza trasportino
00:01:37 min
| 3 ore fa
ERROR! T08230925ERROR! T08230925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 23 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB2309000ERROR! WEB2309000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 23 settembre
00:19:07 min
| 7 ore fa
Cagliari, tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia del PoettCagliari, tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia del Poett
cronaca
Cagliari, tromba d'aria si abbatte sulla spiaggia del Poetto
00:00:14 min
| 2 minuti fa
Meteo, a Capri temporale causa allagamenti e blackoutMeteo, a Capri temporale causa allagamenti e blackout
cronaca
Meteo, a Capri temporale causa allagamenti e blackout
00:00:50 min
| 53 minuti fa
ERROR! T13230925ERROR! T13230925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 23 settembre: edizione delle 13
00:01:38 min
| 1 ora fa
Maltempo Brianza, madre e figlia salvate dai pompieri a MedMaltempo Brianza, madre e figlia salvate dai pompieri a Med
cronaca
Maltempo Brianza, madre e figlia salvate dai pompieri a Meda
00:01:03 min
| 2 ore fa
Operazione contro la 'ndrangheta calabrese, 26 arresti dei carabinieriOperazione contro la 'ndrangheta calabrese, 26 arresti dei carabinieri
cronaca
Operazione contro la 'ndrangheta calabrese, 26 arresti dei carabinieri
00:01:19 min
| 2 ore fa
Scontri milano, 5 arresti per resistenza, 3 giovanissimiScontri milano, 5 arresti per resistenza, 3 giovanissimi
cronaca
Scontri a Milano, 5 arresti per resistenza: 3 giovanissimi
00:01:32 min
| 2 ore fa
Maltempo a Ischia, nubifragio causa allagamenti sull'isolaMaltempo a Ischia, nubifragio causa allagamenti sull'isola
cronaca
Maltempo a Ischia, nubifragio causa allagamenti sull'isola
00:00:11 min
| 3 ore fa
Spoleto, cadavere trovato in un sacco: si indaga per omicidioSpoleto, cadavere trovato in un sacco: si indaga per omicidio
cronaca
Spoleto, cadavere in un sacco: indagini per omicidio
00:01:00 min
| 2 ore fa
Pulci, zecche e pappataci quali malattie possono trasmetterePulci, zecche e pappataci quali malattie possono trasmettere
cronaca
Pulci, zecche e pappataci quali malattie possono trasmettere
00:01:55 min
| 3 ore fa
Cane in aereo, primo volo in cabina senza trasportinoCane in aereo, primo volo in cabina senza trasportino
cronaca
Cane in aereo, primo volo in cabina senza trasportino
00:01:37 min
| 3 ore fa
ERROR! T08230925ERROR! T08230925
cronaca
I titoli di Sky TG24 del 23 settembre: edizione delle 8
00:01:38 min
| 6 ore fa
ERROR! WEB2309000ERROR! WEB2309000
cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 23 settembre
00:19:07 min
| 7 ore fa
Playlist di tendenza
pubblicità