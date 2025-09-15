Sulmona, ragazzina abusata dai 10 anni. Indagati due cugini

Indagini serrate e molto riservate, perché questa è una storia estremamente delicata e difficile da affrontare. È la storia di una ragazzina, una 12enne, che trova il coraggio di raccontare alla madre degli abusi che è costretta a subire da parte di due suoi cugini. Violenze che vanno avanti da circa due anni, da quando la vittima ne aveva 10, mentre uno dei presunti responsabili oggi è maggiorenne, l'altro ha 14 anni. Quelle presunte violenze, secondo il racconto della ragazzina, sarebbero state filmate e usate per ricattarla, per ottenere il suo silenzio, ma anche altre prestazioni sessuali. Un vortice da cui la 12enne sta provando ad uscire, grazie anche ad un'équipe di psicologi. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sulmona hanno già sequestrato ai due indagati telefonini, computer e qualunque supporto elettronico. Tutto sarà esaminato minuziosamente dal perito incaricato dal tribunale, in cerca delle prove che potrebbero incastrare i due ragazzi. Video, messaggi e foto sarebbero stati diffusi tramite una chat di WhatsApp e avrebbero già raggiunto una quarantina di persone, ora segnalate. E bisognerà anche verificare se qualcuno li abbia poi inviati ad altri soggetti e in questo caso la platea degli indagati potrebbe allargarsi. Per ora, gli unici indagati per violenza sessuale aggravata Repubblica di Sulmona e da quella dei minorenni dell'Aquila. Pina Esposito, Sky Repubblica di Sulmona e da quella dei minorenni de L'Aquila. .

