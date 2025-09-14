Sulmona, stupro su una bambina di 12 anni, due indagati per violenza sessuale aggravata

Una bambina, 12 anni, è costretta a subire violenze e abusi sessuali da giovanissimi, vittima di ricatti e bersaglio di alcuni compagni della sua età o poco più grandi di lei che adesso sono indagati. Sullo sfondo Sulmona, piccolo centro abruzzese in provincia dell'Aquila, dove i Carabinieri sono intervenuti dopo la denuncia della bambina stessa che si è rivolta con i genitori alle forze dell'ordine. Le indagini, coordinate dalla Procura dei Minori dell'Aquila e da quella della Repubblica di Sulmona, hanno condotto gli inquirenti a perquisire le abitazioni di un minorenne e di un ragazzo di 18 anni. Sono accusati di violenza sessuale aggravata e di revenge porn. Dalle indagini è emerso che i due avrebbero costretto per mesi la dodicenne ad avere rapporti sessuali con loro e di averla minacciata di pubblicare i video degli incontri sul web se lei si fosse rifiutata. Quando però la bambina si è accorta che alcuni suoi filmati stavano circolando su una chat di gruppo, si è decisa a raccontare tutto ai genitori. Le indagini sono in corso. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Sulmona hanno sequestrato telefonini, tablet, computer dei due indagati, per ricostruire quanto accaduto e trovare una conferma alla denuncia della bambina. .

