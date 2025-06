Taobuk 2025, il wrap up del Festival

C'è la letteratura protagonista dell'International Book Festival di Taormina celebrata attraverso le voci di scrittori di culto, da Zadie Smith ad Amelie Nothomb, i colori dell'opera colossale dell'artista cinese dissidente Ai Weiwei, che con 650 mila mattoncini Lego racconta la modernità con i suoi paradossi. La danza e il cinema dei grandi divi, italiani ed oltreoceano. Anche la geopolitica, la perla dello Ionio ha accolto i 27 ministri degli Esteri UE nell'anniversario della conferenza di Messina, che servì a rilanciare il processo di integrazione del continente. Settant'anni dopo, il confronto sull'allargamento dell'Unione. La musica del pianista iraniano Ramin Bahrami, che ha utilizzato il palco del teatro antico per diffondere il suo accorato appello di pace. Mentre il Medio Oriente brucia tenendo con il fiato sospeso il mondo, Taubuk, con i suoi 200 ospiti internazionali, ha saputo essere laboratorio di riflessione in giornate cruciali per gli equilibri globali. Complice anche il tema scelto per questa quindicesima edizione: Confini. "I confini spesso vengono percepiti come mura invalicabili e quindi che generano diffidenza e odio. Parlare di strumenti universali come la letteratura e l'arte sono, dei linguaggi capaci di superare le diversità, le frontiere, i conflitti e di parlare un linguaggio universale." Narrativa al centro perché la fiction non è solo via di fuga dalla realtà, ma può essere una lente per vedere meglio ciò che ci circonda con una nuova finestra sulla non fiction. Da una collaborazione tra il Festival e la Fondazione Bellonci è nato il premio Strega saggistica, decretato vincitore il libro di Anna Foa, il suicidio di Israele. "La speranza c'è sempre se no uno non scrive, non dice, non racconta. La razionalità ti dice che è un momento molto difficile. Io non smetto di sperare finché potrò non smetterò di sperare." .