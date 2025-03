Taranto, balenottera comune avvistata al largo dalla costa

Una balenottera comune nel golfo di Taranto. Un avvistamento non impossibile, ma sicuramente raro quello dei ricercatori della Jonian Dolphin Conservation, associazione scientifica che dal 2009 studia i cetacei che popolano il Mar Ionio settentrionale. Il maestoso esemplare per dimensioni, il secondo animale della Terra, era lungo poco più di venti metri e si stava alimentando in superficie a circa otto miglia dalla costa. "È stata un'emozione incredibile vederla così, maestosa, mentre mangiava nelle nostre acque, ci ha fatto apprezzare, diciamo, ancora di più la ricchezza del nostro golfo, cosa che vediamo in realtà ogni giorno uscendo in mare, perché dal 2009 noi facciamo questa attività, raccogliamo dati, vediamo diverse specie di cetacei, tartarughe marine, uccelli marini e quindi ogni giorno impariamo, diciamo, quanto è ricco il nostro mare e possiamo apprezzarlo sempre di più." L'avvistamento della balenottera è avvenuto a poca distanza dal primo impianto eolico offshore del Mediterraneo, una delle tante attività umane presenti nel Mar Ionio settentrionale che, se non ben regolamentate, potrebbero diventare una minaccia per la sua biodiversità. "Tutta questa biodiversità è fondamentale per il benessere del mare e anche per il nostro benessere ed è importante da valorizzare e da tutelare. L'unico modo per farlo effettivamente è quello di creare nel Golfo di Taranto un'area marina protetta. Ed è su questo che stiamo lavorando da anni insieme all'università e agli altri enti di ricerca che collaborano con noi." .