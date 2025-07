Taranto, continuano ricerche 3 pescatori dispersi in mare

Si cercano anche intorno a Corigliano i tre pescatori dispersi da oltre 24 ore nelle acque di Taranto. Ieri è stato recuperato e identificato il corpo del quarto componente del gruppo, Claudio Donnaiola, 73 anni, il più anziano dell'equipaggio, ritrovato a 14 miglia da Metaponto di Bernalda e a 12 miglia da Capo San Vito. Le ricerche si concentrano lungo tutto il Golfo di Taranto, grazie all'impiego di un elicottero della Guardia di Finanza e di un velivolo da pattugliamento marittimo ATR della Capitaneria di Porto in decollo da Catania, che consentono di estendere i controlli fino a Policoro, nel materano. La speranza è di trovare ancora in vita i tre dispersi della comitiva, Pasquale Donnaaiola, fratello della vittima, Domenico Lanzolla e Antonio Della Mura, tutti tarantini, grandi esperti e appassionati di mare. Il gruppo era salpato domenica mattina dal molo Santa Lucia, un'uscita in barca come tante, una giornata dedicata alla pesca sportiva nel mare di casa. Le condizioni non erano però ideali. Dalla mattinata i telefoni dei quattro amici non hanno più dato segni di vita. Da quel momento si è aperto il vuoto sulla sorte del gruppo mai più rientrato in porto. Alle 17:30 i familiari hanno formalizzato la segnalazione di scomparsa alla Guardia Costiera, ed è scattata la massiccia operazione di ricerca coordinata dalla direzione marittima di Bari, tuttora in corso. .