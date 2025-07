Taranto, regolamento di conti tra le "case parcheggio"

C'è lo scontro tra due famiglie che in quella zona si contendono il controllo dello spaccio della droga, secondo gli investigatori, dietro la sparatoria avvenuta tra le case a parcheggio del quartiere Tamburi di Taranto. Così vengono da sempre chiamati questi inquietanti edifici popolari da troppo tempo ormai abbandonati al degrado, che hanno fatto da cornice al regolamento di conti tra i Nigro e i Caforio. Un morto e tre feriti il bilancio ancora provvisorio ma già pesante dello scontro a fuoco. A perdere la vita Carmelo Nigro, 45 anni, pluripregiudicato. Ma sono disperate le condizioni di uno dei suoi rivali, il trentaquattrenne Pietro Caforio colpito alla testa da uno dei proiettili, che hanno anche ferito il figlio ventenne della vittima Michael, e il sessantacinquenne Vincenzo Fago, che non sono in pericolo di vita. Le indagini degli agenti della squadra mobile della Questura di Taranto che giunti sul posto hanno fatto fatica a contenere la rabbia della folla nel frattempo radunatasi, hanno già portato ad un fermo. In manette è finito Michele Caforio, 36 anni, fratello di Pietro, il più grave dei feriti. Secondo i magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, che coordinano le indagini della polizia, sarebbe il responsabile della morte di Carmelo Nigro, che anni fa era rimasto coinvolto in un omicidio avvenuto proprio tra le case a parcheggio del quartiere Tamburi. .