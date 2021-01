Teatro delivery, a milano attrici consegnano spettacoli

Nei grandi contenitori gialli non c'è cibo, ma oggetti di scena. Nel menu proposto ai teatrali a domicilio. L'idea è venuta delle attrici che, pedalando lungo le strade di Milano, portano spettacoli a ragazzi e adulti. 20 minuti per 35 euro, se non ci sono soldi ci si arrangia. Abbiamo stilato un menu che è un menu teatrale, con i pezzi che fanno già parte del nostro repertorio. Noi concordiamo poi con loro telefonicamente e via e-mail il luogo e il giorno della consegna. L'idea del teatro ci sembrava bella, ci teniamo molto al fatto che la cultura riesca a fare qualcosa anche in questo momento. Noi come attori stavamo a casa, anche un po depressi, si può dire. La risposta del pubblico è stata molto entusiasta. Credo che il teatro dia quella dose di buonumore, di quel sorriso di cui abbiamo bisogno, per la nostra psiche.