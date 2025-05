Tech.Emotion, Enel: l'energia al servizio della sostenibilità

"L'energia è il filo conduttore per uno sviluppo economico, per l'equità sociale, per la sostenibilità ambientale. Senza l'energia che a noi in un mercato maturo, sembra una cosa normale accendere una lampadina non è. Nei mercati maturi le esigenze sono sempre più importanti. non ci basta più accendere la lampadina, vogliamo anche poter avere la domotica in casa. Vogliamo poter avere l'illuminazione pubblica, magari anche a un costo più basso. Vogliamo avere delle soluzioni diverse. Possiamo essere oggi non soltanto consumatori, ma anche produttori. Vogliamo soluzioni diverse e diversificate. La qualità del servizio deve essere sempre più importante e buona per chi la utilizza, ma al contempo noi siamo presenti in ben 28 Paesi nel mondo, dove invece i bisogni spesso sono molto più basici, dove il famoso accendere quella lampadina non è così scontato e quindi ci dobbiamo occupare anche di quella parte del mondo dove l'accesso all'energia è ancora complicato. Penso a aree isolate remote dove sarà molto difficile poter connettere le persone alla rete. La rete che è dopo la crescita delle rinnovabili, oggi nei mercati maturi, è l'elemento che ti consente di offrire una migliore qualità del servizio. Loro a volte non ce l'hanno ed ecco che dobbiamo andare con soluzioni diverse, piccoli impianti solari, formare le persone alla manutenzione di questi impianti. E quindi lavorare in una logica ecosistemica, l'ecosistema è la soluzione ovunque, sia nei mercati maturi che nei mercati vulnerabili o emergenti, perché da soli è molto difficile fare qualcosa, bisogna sempre lavorare in una logica di partner con tutti gli attori o gli stakeholder che lavorano con te per te". .